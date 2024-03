Manchmal kommt das April-Wetter schon im März, sagt Meteorologe Martin Kulmer von der Geosphere Austria. Denn am heutigen Donnerstag kann es am Abend an der Alpennordseite sogar Schneeregen geben. Davor wird es am Nachmittag wohl in der ganzen Steiermark regnen. Doch die weiteren Aussichten sind vielversprechend, sogar rekordverdächtig. Freitagfrüh kann es vor allem noch in der Obersteiermark leicht frostig werden. Der Tag verläuft im ganzen Land dann aber recht mild, mit Temperaturen von bis zu 19 Grad. Doch es kommt auch Wind auf, der immer stärker und in den Bergen stürmisch wird. Mit Böen von 50 bis 60 km/h rechnet Wetterexperte Kulmer am Osterwochenende.

Bis zu 25 Grad am Samstag

Zugleich dürfte es auch ein Wochenende der Rekorde werden. Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad wird es am Karsamstag wohl in der Steiermark geben. „Da könnten einige Wärmerekorde für den März eingestellt werden. In Feldbach lag der bisher etwa bei 23,6 Grad“, sagt Kulmer. Ähnlich sonnig und warm wird auch der Ostersonntag. Doch der Föhnwind bleibt ein ständiger Begleiter.

Am Montag bläst er dann am stärksten. Mit Windböen von 60 bis 70 km/h rechnet der Meteorologe in den Niederungen. Zudem wird es am Montag in weiten Teilen der Steiermark regnen. Doch in den Tagen danach dürfte es bald wieder besser werden. „Normales April-Wetter halt“, sagt Kulmer und lacht.