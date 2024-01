Risikobild 2024: Was Österreich bedroht

Das Bild, das die Analysten im Verteidigungsministerium und die von ihnen eingeladenen Expertinnen und Experten zeichnen, könnte kaum düsterer sein. Europa und seine Nachbarn steuern einer zunehmend unsicheren Zukunft entgegen. Lesen Sie hier mehr.

Auch Österreich setzt Zahlungen an Palästinenserhilfswerk der UNO aus

Nach Staaten wie den USA, Deutschland oder Japan setzt auch Österreich die Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für die Palästinenser im Gazastreifen (UNRWA) aus. Zwölf Mitarbeiter des UNO-Hilfswerks stehen im Verdacht, am Großangriff der islamistischen Terrororganisation Hamas gegen Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Mehr dazu hier.

ÖVP hinter Rot und Blau: Wahl-Umfrage gibt Drexler zu denken

Eine Landtagswahl-Hochrechnung im Auftrag des „Standard“ sieht die Kunasek-FPÖ in der Steiermark knapp vor der Lang-SPÖ, deutlich dahinter die Drexler-VP. Die KPÖ wäre erstmals zweistellig. Abgefragt wurden 781 Wahlberechtigte in der Steiermark im Zeitraum von 19. bis 24. Jänner (online) und die Ergebnisse hochgerechnet. Mehr dazu.

Das war die Grazer Opernredoute 2024

Sie ist nur noch Erinnerung: Die Grazer Opernredoute 2024. Zum Glück haben wir alle großartigen Momente der Eröffnung, die Mitternachtseinlage und das Eintreffen der Gäste an der Feststiege in Bild und Ton für Sie eingefangen. Auch Kleine-Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädl mischte sich auf der Grazer Opernredoute unter die Gäste – und blickte hinter die Kulissen. Hier finden Sie das amüsante Video.

Keine Ermittlungen gegen Sobotka nach Pilnacek-Aussagen

Die WKStA sieht keinen Anfangsverdacht des Amtsmissbrauchs gegen den Nationalratspräsidenten. Ermittlungen gibt es aber gegen „unbekannte Entscheidungsträger“. Mehr dazu.

44 Hunde aus Folterkeller gerettet: Prozess startet

Am heutigen Montag findet am Landesgericht Linz der Prozess zum Folterkeller von Ansfelden statt, in dem 44 Hunde noch lebend und zumindest drei bereits verwest entdeckt wurden.

Hündin Greti aus dem Folterkeller Ansfelden kurz nach der Rettung © Pfotenhilfe

Eltern von 13-Jährigem nach Schulmassaker in Serbien vor Gericht

Der 13-jährige Bursche hatte Anfang Mai in Serbien mit einer Waffe seines Vaters acht Kinder und einen Wachmann in einer Schule in der Hauptstadt Belgrad erschossen. Der Vater hatter seinem Sohn Schießunterricht gegeben, die Mutter besaß illegale Munition. Beide sind angeklagt. Mehr dazu.

15.000 Polizisten sollen Blockade von Paris durch Bauern verhindern

Frankreichs Polizei will die von Landwirten ab Montag angedrohte Blockade von Paris mit einem Großaufgebot verhindern. Gepanzerte Fahrzeuge haben bereits Stellung bezogen. Der Innenminister betonte, es gehe nicht um ein Kräftemessen, sondern einen geordneten Ablauf der Proteste. Wir halten Sie am Laufenden.

In ihrem Kampf für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen haben Landwirte angedroht, ab heute Paris zu blockieren © AFP / Christophe Archambault

Wieso Menschen dort Urlaub machen, wo andere sterben

Tourismus in Kriegsgebieten erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Doch was steckt hinter dem Phänomen, was zieht Menschen zum Urlaub machen in die gefährlichsten Regionen der Welt? Lesen Sie hier den Artikel.

Anna Gasser bei X-Games in Aspen nach heftigem Sturz Dritte

Die Kärntnerin Anna Gasser stürzte beim Versuch eines dreifachen Rückwärtssaltos, wurde bei den X-Games in Aspen aber dennoch Dritte. Mehr dazu.

„Genug ist genug“: Chinas Krisen-Bauträger Evergrande soll abgewickelt werden

Die chinesische Immobilienkrise steht vor einem nächsten Höhepunkt: Die Auflösung des hoch verschuldeten Konzerns China Evergrande könnte kurz bevorstehen. Ein entsprechendes Urteil fällte Richterin Linda Chan am Montag. Gläubiger hatten vor dem Gericht geklagt, weil China Evergrande immer wieder Zahlungen verpasste. Mehr dazu.

Fellinis Muse und Diva: Schauspielerin Sandra Milo gestorben

Sandra Milo war eine der beliebtesten Schauspielerinnen des italienischen Kinos und eine Muse von Starregisseur Federico Fellini. Sie starb im Alter von 90 Jahren.

Sandra Milo verstarb 90-jährig © IMAGO / Simone Comi / Ipa-agency.net

Frage des Tages: Essig, Soda - wie lautet ihr Geheimtipp gegen hartnäckige Flecken?

Ist ein Missgeschick mit Rotwein oder Kugelschreiber erst einmal passiert, hilft im ersten Moment oft eine kurze Suche im Internet. Jetzt sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser: Teilen Sie Ihre persönlichen Tipps und Tricks gegen hartnäckige Flecken mit uns und der Kleine-Zeitung-Community.

Das Ergebnis der diesjährigen Vogelzählung „Stunde der Wintervögel“ von Birdlife: Die Kohlmeise ist der häufigste Besucher in Österreichs Gärten. Alles zur Wintervögelzählung 2024.