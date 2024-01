Rund 2500 Besucherinnen und Besucher feierten also am vergangenen Samstag das große Comeback der Grazer Opernredoute. Nach Coronapausen kehrte das Ballereignis in der Landeshauptstadt unter dem Motto „Barock the Opera“ zurück. Zu einer schwungvollen Redoute gehört mittlerweile auch die fast schon traditionelle Frage der Kleinen Zeitung: Was blieb übrig – abgesehen von tollen Videos, Schnappschüssen und womöglich unvergesslichen Erinnerungen? Welche Fundsachen tauchten nach einer rauschenden Ballnacht auf?