Wer kennt es nicht? Bei einem gemütlichen Abend zu Hause mit Freunden oder der Familie wird gerne mal das ein oder andere Gläschen Wein getrunken. Und so schnell kann es gehen: Das Glas voller Rotwein ist umgekippt und hat den Teppich in Farbe und Muster neugestaltet. Bekannterweise sind besonders Rotweinflecken hartnäckig, aber auch Gras- oder Blutflecken sind nur äußerst schwer zu beseitigen.

Der Alleskönner Essig

Ist das Missgeschick bereits geschehen, so gibt es zahlreiche Tipps und Tricks, wie man die Flecken am besten beseitigen kann. Neben speziellen Fleckenlösern oder chemischen Reinigungsmitteln aus der Drogerie lassen auch altbewährte Hausmittel die Flecken verschwinden. Als Wunderwaffe gilt hierbei Essig. Der vermeintliche Alleskönner kommt gerne bei Beeren-, Wein- oder Ketchup-Flecken zum Einsatz, wie Manfred Neuhold im Ratgeber „Der Tausendsassa Essig“ schreibt. Aber auch Tintenflecken oder Reste von Kaugummis können damit behandelt werden – bei Tinte auf Kleidungsstücken ist es jedoch ratsam, diese mit Salz zu bestreuen, bevor man sie über Nacht in Essig einlegt.

Hilfreiche Hausmittel

Im ersten Moment hilft gegen starke Flecken oder Verunreinigungen oftmals eine kurze Suche im Internet. Gerne greift man dabei zunächst auf Tipps und Tricks zurück, die von jenen geteilt wurden, die damit schon Erfahrungen gesammelt haben. Salz, Essig oder Backpulver werden in diesem Zusammenhang gerne genannt – das hat man meist schon zu Hause. Sollten die Hausmittel helfen, so erspart man sich auch den Gang in die Drogerie, um den speziellen Fleckenentferner zu besorgen.

Teilen Sie Ihre Tipps und Tricks mit uns

Jetzt sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser. Teilen Sie Ihre persönlichen Tipps und Tricks gegen hartnäckige Flecken mit uns und der Kleine-Zeitung-Community.