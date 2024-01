Das Bild, das die Analysten im Verteidigungsministerium und die von ihnen eingeladenen Expertinnen und Experten zeichnen, könnte kaum düsterer sein. Europa und seine Nachbarn steuern einer zunehmend unsicheren Zukunft entgegen, die alte Weltordnung fällt in sich zusammen. „Welt aus den Fugen“ lautet folgerichtig auch der Untertitel des „Risikobilds 2024“, herausgegeben von der Abteilung Verteidigungspolitik und Strategie im Ministerium. Im Rahmen der „Sicherheitspolitischen Jahresvorschau“ in Wien am Montag wurde die mehr 300 Seiten starke Publikation präsentiert. Sie macht deutlich, wie sehr sich die Lage mitten in Europa in den letzten Jahren zugespitzt hat. Ebenso klar werden darin die Schwächen der europäischen Sicherheitsarchitektur und Österreichs unzureichende Wehrfähigkeit benannt.