Bereits 101 Personen sind in der Steiermark mit oder an Covid-19 gestorben © APA/HANS PUNZ

Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen rund um die Corona-Epidemie in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1646, 809 Personen gelten als genesen .

in der Steiermark liegt bei 1646, 809 Personen gelten als . Im Bundesland sind mittlerweile 106 Todesopfer (Stand: Sonntag, 18 Uhr) zu beklagen.

(Stand: Sonntag, 18 Uhr) zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Seit Dienstag dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - aber es gilt Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



. Seit Dienstag dürfen aber es gilt 2851 Anzeigen in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche

in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Hier geht es zum Corona-Ticker international und Österreich vom heutigen Sonntag. Die Entwicklungen in der Steiermark vom Samstag gibt es hier nachzulesen. Die aktuellen Entwicklungen in Österreich und dem Rest der Welt finden Sie unter diesem Link.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

20.35 Uhr. Noch immer gibt es die meisten Todesfälle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, gefolgt von Graz-Umgebung und Graz. Hier die egionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf alle steirischen Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 27 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 26 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 25 Todesfälle

Bezirk Weiz: acht Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: drei Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: zwei Todesfälle

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

Bezirk Südoststeiermark: ein Todesfall

20.02 Uhr. Bei den Todesfällen handelt es sich um einen Mann (Jahrgang 1930) und zwei Frauen (Jahrgänge 1941 und 1949) aus Graz, eine Frau (Jahrgang 1934) aus dem Bezirk Südoststeiermark sowie einen Mann (Jahrgang 1949) aus dem Bezirk Deutschlandsberg.

18.56 Uhr. Fünf weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind verstorben. Mit Stand Sonntag (19.4.2020), 18 Uhr, sind in der Steiermark insgesamt 106 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

17.42 Uhr. 5630 Besucherinnen und Besucher wurden am gestrigen Samstag in der Grazer Innenstadt gemessen. An einem vergleichbaren Samstag im April 2019 waren es 35.770 Leute. Aber: Gestern waren schon gleich viele Menschen in der Stadt unterwegs wie an den beiden vorhergehenden Samstagen zusammen.

17.25 Uhr. Wegen Corona wurde die Priesterweihe von Knittelfelder Ex-Rotkreuz-Chef verschoben. Markus Schöck wird statt Ende Juni Mitte September in Seckau zum Priester geweiht.

16.50 Uhr. Die Graz Linien fahren ab 20. April mit einem neuen Normalfahrplan. Der durchschnittliche Takt beträgt von Montag bis Samstag nun zehn Minuten. Die Linie 7 kommt nun alle sieben bis acht Minuten, alle anderen Linien alle zehn bis 15 Minuten. Ausnahme ist der Sonntag: Da verkehren alle Busse und Straßenbahnen alle 15 Minuten.

16.05 Uhr. "Ich habe einfach versucht, nicht zuviel darüber nachzudenken. Ich fühlte mich, wie in einem schlechten Film“, erzählt Doris Reinbacher. Die gebürtige Stainzerin war gerade in Buenos Aires, als die Empfehlung der Österreichischen Botschaft kam, nach Hause zu fliegen. Zuvor hatte sie aufgrund der heftigen Proteste in Santiago de Chile ihren Gedenkdienst in einem jüdischen Altersheim (wir berichteten) abbrechen müssen und ist nach Buenos Aires gereist. Dann kam Corona.

15.30 Uhr. Das System der 24-Stunden-Betreuung steht vor dem Zusammenbruch. Üblicherweise wechseln sich die Pflegerinnen aus Rumänien, der Slowakei, Ungarn oder Kroatien im Zwei- oder Dreiwochen-Rhythmus ab. Jetzt sind viele Pflegerinnen als Folge der Corona-Krise seit bis zu sechs Wochen im Dauereinsatz, Ihre Ablöse wartet ohne Job und Einkommen im Herkunftsland darauf, endlich wieder einreisen zu dürfen nach Österreich. Jetzt werden Corona-Sonderzüge geplant, Pflegerinnen aus Nachbarländern dürfen jetzt pendeln.

15.14 Uhr. Österreichweit sind 452 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. 10.501 Menschen sind nach einer Infizierung wieder genesen. Die meisten Todesfälle gibt es allerdings wie berichtet in der Steiermark mit 101 Opfern. In Wien sind es 90, in Tirol 85 und in Niederösterreich 82.

14.02 Uhr. Die Sprecher der neu gegründeten Interessensgemeinschaft Österreichische Veranstaltungswirtschaft sind Ö-Ticket/Eventim-Chef Christoph Klingler, Matthias Rotermund vom weltweit größten Veranstalter Live Nation, Ewald Tatar, Kopf von Barracuda Music und damit von Nova Rock und Frequency sowie Klaus Leutgeb, der mit Leutgeb Entertainment vom Schwarzlsee aus Shows von Andrea Berg, Helene Fischer und Andreas Gabalier auf die Beine stellt und die großen Ski-Openings managt. Für sie könnte das Aus für den Konzertsommer den Ruin bedeuten. Es geht um eine unfassbare Zahl: 5,5 Millionen Tickets.

13.45 Uhr. Wieder eine Wortmeldung zur Formel 1: Red Bulls Motorsport-Berater Helmut Marko warnt vor einer gänzlichen Absage der WM 2020. "Wenn die Saison ausfallen würde, würden für die sechs kleineren Teams gar keine Einnahmen kommen. Ich glaube, das würde für viele Teams das finanzielle Aus bedeuten", sagte der Grazer am Sonntag im ORF-Radio Steiermark. Wie berichtet, könnte Anfang Juli ein Geister-Grandprix in Spielberg stattfinden. Marko sieht sehr gute Chancen, dass der Saisonstart der Formel 1 am 5. Juli in Österreich über die Bühne geht. Möglich sei auf dem Red Bull Ring in Spielberg auch eine Doppelveranstaltung mit einem weiteren Rennen wenige Tage nach dem ursprünglich geplanten Termin, bestätigte er am Sonntagvormittag in besagtem Interview.

13.27 Uhr. Abwarten heißt es, wie die Auswirkungen der Geschäftsöffnungen sichtbar werden. Ab vergangenem Dienstag durfte z.B. in Baumärkten wieder eingekauft werden. "Spannend werden nun die Werte in der zweiten Hälfte der kommenden Woche, in der schrittweise die möglichen Auswirkungen des ersten Öffnungsschrittes auch in der Statistik sichtbar sein werden", betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Sonntag erneut. Er appellierte wiederholt, die Vorgaben der Regierung konsequent einzuhalten: "Ein Nachlassen könnte rasch das mühevoll Erreichte wieder zerstören."

13.16 Uhr. Unser Graz-Team hat die Shop-Liste frisch aktualisiert - in der kommenden Woche sperren nämlich einige weitere Grazer Geschäfte wieder auf.

12.58 Uhr. Seit Mittwoch lebt „Zeit im Bild“-Präsentatorin Susanne Höggerl (47), eine gebürtige Grazerin, im Isolationsbereich des ORF auf dem Wiener Küniglberg und erzählt Medienredakteur Christian Ude von ihrem neuen Alltag.

12.45 Uhr. Die teilweise Aufbietung der Miliz mit 4. Mai rückt näher. 428 Steirer haben ihren Einberufungsbefehl schon in den Händen bzw. bekommen ihn in den nächsten Tagen zugestellt. Einer davon ist der 37-jährige Patrick G. aus Graz. Der Hauptmann der Miliz führt die 2. Jägerkompanie des Jägerbataillons Burgenland in den Einsatz. So teilte er es seiner Frau und den Kindern mit:

11.37 Uhr. Glücklich die Menschen, die ein außergewöhnliches Hobby haben, dem sie jetzt in ihren eigenen vier Wänden (oder Hecken) frönen können. Christian Penz hat mit einigen von ihnen gesprochen - und ruft weitere Exoten auf, sich mit ihrem Hobbys zu melden!

11.02 Uhr. 809 Menschen haben in der Steiermark die Krankheit bereits überstanden, sie gelten als genesen. Damit scheint ein wichtiger Turnaround geschafft - als erkrankt gelten derzeit nämlich nur mehr 736 Personen.

10.23 Uhr. Für Designerin Eva Poleschinski ist es in diesen Tagen besonders schwer. „Die Frühlingsmonate gehören mit den Hochzeiten zu unserer stärksten Saison“. Trotzdem mangelt es ihr nicht an Arbeit - sie produziert Mund-Nasen-Schutz im Akkord, wie auch Anna-Maria und Gabriele Haas.

10.04 Uhr. Was sich in Graz ab Montag alles ändert: Immer mehr Geschäfte sperren immer länger auf. Die Graz Linien verkehren wieder öfters. Im Recyclingcenter in der Sturzgasse kann eingeschränkt Müll abgegeben, auch Grünschnitt wird gesammelt. Ein Überblick von Thomas Wieser.

10 Uhr. Die Sonntagsmesse mit Bischof Wilhelm Krautwaschl beginnt. Hier geht es zum Livestream.

9.47 Uhr. Sie kommen mit dem Körberl: Die Stadtbücherei Bruck bietet in der Zeit, in der sie geschlossen bleibt, für registrierte Leser im Brucker Stadtgebiet ein Lieferservice an.

9.25 Uhr. Offenbar ist einigen Leuten in der freiwilligen Selbstisolation bereits gehörig langweilig geworden, was teils zu fragwürdigen bis kriminellen Machenschaften führt. So hat am Samstag ein Mann zwei Mal den Notruf gewählt, um einen Waldbrand und eine Frau in der Mur anzuzeigen - beide Male wurden umsonst Einsätze eingeleitet. Ebenfalls in Graz haben am Samstag zwei Männer vom Dach auf Vögel geschossen, zwei trafen sie dabei leider. Gegen sie wurde Anzeige erstattet.

8.57 Uhr. Zwei Ärzte, die zu Patienten wurden: Die Krankengeschichten von Reinhard Doppler (Intensivmediziner am LKH Rottenmann) und Herbert Wurzer (Leiter der Abteilung für Innere Medizin am LKH Graz II) zeigen, wie unterschiedlich die Erkrankung Covid-19 verlaufen kann.

8.35 Uhr. Mit dem gestrigen Samstag ist die Anzahl der Todesopfer in der Steiermark über 100 gestiegen. 101 Personen sind hier bereits in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben - mehr als jedem anderen Bundesland. Warum hat die Steiermark im Vergleich zur Infiziertenzahl so eine hohe Todeszahl? Erklären kann man es mit der Altersstruktur (je mehr alte Menschen an einem Ort leben, wo sich viele Infizierte befinden, desto größer ist das Risiko) und der Anzahl an Menschen, die in Altersheimen leben. 14.000 sind es in Altersheimen insgesamt, damit hat man den zweithöchsten Wert in Österreich. Von den steirischen Verstorbenen waren jedenfalls 49 Frauen und 52 Männer, im Schnitt waren sie rund 80 Jahre alt. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1959.

8.14 Uhr. Protokoll eines Treffens bei einem Pflegeheim: Ein Besuch bei Mama, die hinter dem Fenster sitzt. Die Begegnung schmerzt, sie macht aber zugleich Hoffnung. Psychiater und Mediziner erklären, was jetzt zählt.

8.02 Uhr. Graz im Frühjahrsschlaf: Wir haben – mit gebotener Distanz – den sozialen Nahkampf mit den Städtern gewagt, um zu erfahren, wie es uns hier grad so geht. Eine Reportage aus unserer Graz-Redaktion.

7.23 Uhr. Obwohl Gassenverkauf nur per Vorbestellung und nicht zum sofortigen Verzehr erlaubt ist, sieht man in den Grazer Straßen dieser Tage etliche Menschen mit Eisstanitzeln herumspazieren. Bernd Hecke hat sich die rechtliche Lage angesehen.

7.11 Uhr. Beim beliebten "Lendwirbel" ist, coronabedingt, in diesem Jahr einiges anders: Abstand ist geboten. Das Festival findet zwischen 1. und 10. Mai vor allem online statt. Es gibt aber auch Liveauftritte im Volkshaus, die übertragen werden. Und es kann aus den eigenen vier Wänden gestreamt werden. Ideen werden gesammelt. Mehr dazu hier.

6.53 Uhr. Schon im Mai wird sich die Corona-Krise in den Haushalten der steirischen Gemeinden bemerkbar machen, im Sommer wird der große Einbruch erwartet. Doch das Ausmaß ist noch ungewiss. Deshalb halten sich Land und Bund mit Hilfspaketen noch zurück. Lesen Sie hier mehr über die Flaute in den Gemeindekassen.

6.20 Uhr: Auflistung der bestätigten steirischen Sars-CoV-2-Fälle nach Bezirken.

Bruck-Mürzzuschlag: 51 (-)

Deutschlandsberg: 44 (-)

Graz: 439 (+2)

Graz-Umgebung: 198 (+2)

Hartberg-Fürstenfeld: 299 (+4)

Leibnitz: 175 (-)

Leoben: 22 (-)

Liezen: 82 (-)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 50 (-)

Voitsberg: 96 (-)

Weiz: 154 (-)

5.40 Uhr: Die Steiermark ist das erste Bundesland, das mehr als 100 Coronavirus-Tote zu beklagen hat. Gestern sind zwei weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen verstorben. Insgesamt sind in der Steiermark damit inzwischen 101 Personen mit oder an Covid-19 gestorben. 52 davon waren Männer, 49 Frauen.

05.20 Uhr: Viele Menschen können ihre Angehörigen in Pflegeheimen nicht besuchen. Hier das Protokoll eines Besuchs: Ein Besuch bei Mama, die hinter dem Fenster sitzt.Tochter und Mutter trennt ein gekipptes Fenster. Protokoll eines Treffens bei einem Pflegeheim. Die Begegnung schmerzt, sie macht aber zugleich Hoffnung. Psychiater und Mediziner erklären, was jetzt zählt.

05.00 Uhr: Insgesamt sind bisher in der Steiermark 101 Menschen im Zusammenhang mit Covid 19 gestorben. Die regionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf die steirischen Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 27 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 26 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 22 Todesfälle

Bezirk Weiz: acht Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: drei Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: ein Todesfall

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall