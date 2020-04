Facebook

Sie gehören dieser Tage wieder zum Stadtbild, obwohl wir auch in Graz gleichsam auf "Corona-Island" leben: Die Naschkatzen, die an sonnigen Tagen gerne an Gefrorenem lecken. Ja, es werden immer mehr Eisläden in der Stadt, die der Kundschaft schon Tüteneis über die Theke reichen. Das sorgt für einige Verwirrung in der Stadt. So hat ein Unternehmer auch bei der Kleinen Zeitung nachgefragt, ob das denn nun schon erlaubt sei, denn dann sperre er auch wieder auf und gebe Eiskugeln über den Ladentisch.