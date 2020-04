Facebook

Samstag 18. April

Mindestens 7.000 Tote in US-Seniorenheimen In den USA sind einem Medienbericht zufolge mindestens 7.000 Menschen in Seniorenheimen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit stehen rund ein Fünftel aller Todesfälle infolge der Corona-Pandemie in den USA in Verbindung mit einer solchen Einrichtung, wie hervorgeht. Bis zum Freitagabend waren nach Angaben der Johns Hopkins Universität landesweit in den USA mehr als 36.000 mit dem Virus infizierte Menschen gestorben. Insgesamt wurden in den USA bereits über 700.000 Infektionen gemeldet.

07.42 uhr: Hongkong bewältigt Pandemie

Hongkong ist auch ohne einen kompletten Lockdown bisher glimpflich durch die Coronavirus-Pandemie gekommen. Eine am Samstag veröffentlichte Studie legt nahe, dass Tests und Kontaktverfolgungen sowie Änderungen des Bevölkerungsverhaltens - Maßnahmen, die weitaus weniger störende soziale und wirtschaftliche Auswirkungen haben als eine vollständige Ausgangssperre - Covid-19 sinnvoll steuern können.

07.35 Uhr: Erhöhte Gefahr im Tauchsport bei genesenen Patienten



Dass Covid-19 als schwere Erkrankung ernst zu nehmen ist, ist mittlerweile unbestritten. Wie sich die Spätfolgen allerdings auswirken, wird sich erst Schritt für Schritt zeigen. Besondere Gefahr droht auch genesenen Patienten im Tauchsport. Die massiven Veränderungen an der Lunge können die Unfallgefahr deutlich erhöhen, sagte der Oberarzt der Universitätsklinik Innsbruck, Frank Hartig.

07.34 Uhr: Prominente Mitglieder der Demokratiebewegung festgenommen

Die Hongkonger Polizei hat rund ein Dutzend prominente Mitglieder der Demokratiebewegung festgenommen. Unter ihnen sind der Gründer der Hongkonger Zeitung "Apple Daily", Jimmy Lai, der prominente Anwalt Martin Lee, sowie die Politiker und früheren Abgeordneten Albert Ho, Lee Cheuk Yan und Yeung Sum.

07.33 Uhr: ÖBB-Erträge kommen unter die Räder

Die Coronakrise trifft vor allem den Güterverkehr massiv. Im Personenverkehr wird jetzt mit den Verkehrsverbünden über die Kostenverteilung verhandelt.

07.21 Uhr: Pandemie als Warnung, Lebensstil zu ändern

Papst Franziskus hat angesichts der Corona-Pandemie erneut zu Solidarität gemahnt. Die Umsetzung der Schutzmaßnahmen hänge von der Verantwortung jedes einzelnen ab. Jede Handlung habe Konsequenzen für andere, schrieb Franziskus.

07.20 Uhr: Fiskalrat-Büro rechnet mit 26 Milliarden Budget-Minus

Laut Berechnungen des Fiskalrat-Büros wird sich die Coronakrise im laufenden Staatshaushalt mit einem Minus von 25,6 Milliarden Euro niederschlagen. Das wären 6,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Der budgetäre Gesamteffekt der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen beträgt in diesem Szenario 16,1 Mrd. Euro, heißt es in einem Freitagnachmittag veröffentlichten Papier.

07.19 Uhr: Daimler wirft nach Stillstand die Werke wieder an

Nach vier Wochen Stillstand in großen Teilen der Produktion fährt der deutsche Autobauer Daimler seine Werke von diesem Montag an wieder hoch. Ein Schwerpunkt liegt auf der Antriebs- und Getriebetechnik, einem Bereich, auf den nicht nur die übrigen Werke in Deutschland, sondern auch die im Ausland und insbesondere in China angewiesen sind.

07.18 Uhr: Forderung nach automatischem Aufsteigen aus Deutschklassen

Schüler aus Deutschförderklassen bzw. Deutschförderkursen sollen nach dem laufenden Schuljahr auf jeden Fall in die nächste Schulstufe aufsteigen und in die Regelklasse übernommen werden. Das fordert eine Initiative aus Sprachwissenschaftern bzw. Bildungsaktivisten und Arbeiterkammer in einer Aussendung. Dort sollen sie dann schulautonom organisiert zusätzliche Deutschförderung erhalten.

07.17 Uhr: Warnung vor Schnellschüssen bei Corona-Apps

Das am Freitag von der Österreichischen Staatsdruckerei präsentierte Konzept für eine App, welche die Identität mit einem Immunitätsnachweis gegen das Coronavirus verknüpfen könnte, stößt auf Kritik. A-Trust-Geschäftsführer Michael Butz sieht dafür die Zeit noch nicht reif. Technisch wäre es natürlich möglich, nur müsste zunächst eine gesellschaftspolitische Debatte geführt werden.

07.16 Uhr: 5.000 Euro für Oktoberfest-Tische

Obwohl in München das Oktoberfest auf der Kippe steht, werden im Internet für Tausende Euro Platzreservierungen in den Bierzelten angeboten. Sie werden nicht von den Wirten verkauft, sondern von Zwischenhändlern. Tische für zehn Personen werden teils für 5.000 Euro und zur Reservierung angeboten - obwohl es diese Plätze vielleicht nie geben wird.

07.15 Uhr: Weniger Asylanträge in Mexiko

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Zahl der Asylanträge in Mexiko deutlich zurückgegangen. "Nur 548 Menschen haben in den ersten zwei Wochen im April einen Asylantrag gestellt, und wir schätzen, dass es für den ganzen Monat etwa 1.000 sein werden", sagte der Koordinator der mexikanischen Flüchtlingskommission COMAR, Andres Ramirez Silva.

07.14 Uhr: "Wurden lange im Unklaren gelassen"

Guayaquil in Ecuador rückte zuletzt in den Fokus der internationalen Medien. Polizei und Militär hätten hunderte Leichen aus Häusern in der besonders von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Stadt geholt, war etwa zu lesen. Die Bevölkerung des südamerikanischen Landes sei aber lange über das Ausmaß der Katastrophe im Unklaren gelassen worden, klagt der in Ecuador lebende Steirer Erich Preiss. >>> Hier zur ausführlichen Story

07.13 Uhr: FPÖ Wien will Gastgärten sofort öffnen

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp verlangt die sofortige Öffnung der Gastgärten in der Bundeshauptstadt. "Die Experten sind sich einig: Eine Ansteckung mit dem Corona-Virus ist im Freien extrem unwahrscheinlich", sagte er. Den Vorschlag, die Hälfte der Tische freizuhalten, um Sicherheitsabstände zu schaffen, hält er für "völlig absurd".

07.09 Uhr: Wirtschaftsweise für Deutschland zuversichtlich



Die neue deutsche Wirtschaftsweise Monika Schnitzer ist zuversichtlich, dass Deutschland gut aus der Coronakrise kommen wird. "Ich erwarte, dass die Wirtschaft mit der langsamen Lockerung der Maßnahmen auch rasch wieder ins Laufen kommt", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Anreiz, wieder aktiv zu werden bei den Unternehmen und auch der Nachholbedarf der Konsumenten seien groß.

07.08 Uhr: Mann drohte wegen Maskenmangels mit Blutbad

Weil seiner Meinung nach zu wenige Leute beim Einkaufen eine Maske tragen, hat ein Mann in den USA mit einem Blutbad im Supermarkt gedroht. Der 62-Jährige wurde laut Polizei im US-Staat Florida festgenommen, nachdem er auf Facebook damit gedroht hatte, er werde im örtlichen Supermarkt "sämtliche Magazine leerschießen, die ich habe", weil viele Kunden dort keine Masken gegen das Coronavirus trügen.

07.04 Uhr: Schwarzenegger wird Berater in Kalifornien

Der frühere Gouverneur von Kalifornien, Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72), soll während der Corona-Krise dem amtierenden Gouverneur Gavin Newsom als Berater zur Seite stehen. Der Demokrat Newsom stellte am Freitag eine Arbeitsgruppe von Politikern und Geschäftsleuten vor, die an Plänen für die wirtschaftliche Öffnung und einen Neustart nach der Corona-Zwangspause mitarbeiten sollen.

07.02 Uhr: Trump rechnet mit 60.000 bis 65.000 Toten

Die US-Regierung rechnet jetzt nach Angaben von Präsident Donald Trump mit 60.000 bis 65.000 Toten infolge der Coronavirus-Pandemie in den USA. Die Zahl liege weit unter früheren Vorhersagen von mindestens 100.000 Toten in den Vereinigten Staaten, sagte Trump am Freitagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Jeder einzelne Tote sei einer zu viel, betonte der Präsident. "Ich denke, dass wir hoffentlich erheblich unter den 100.000 bleiben werden." Er fügte hinzu: "Im Moment bewegen wir uns wahrscheinlich auf etwa 60.000, vielleicht 65.000 zu."

7 Uhr: US-Justiz verbot "Wundermittel" mit Chlorbleiche

Die US-Justiz hat den Verkauf eines als angebliches Wundermittel gegen das Coronavirus angepriesenen Mittels auf Chlorbasis verboten. Ein Bundesgericht in Florida erließ am Freitag in einem Eilverfahren ein vorläufiges Verkaufsverbot für die von einer Gruppe namens "Genesis-Kirche" vertriebene "Wunder-Minerallösung" (MMS), die laut Website angeblich "95 Prozent aller Krankheiten" heilen kann.

Anschober: "Noch länger keine Normalsituation"

Die erste Lockerung der Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie in Österreich wird nun auch die Spitäler und Arztpraxen einbeziehen. Krankenhäuser sollen schrittweise wieder geöffnet werden. Auch Arztpraxen sollen langsam in einen "Normalbetrieb" übergehen, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag an. Die Kulturszene muss sich indes in punkto Großevents gedulden.

Das bereits bis Ende Juni geltende Veranstaltungsverbot wurde für Veranstaltungen wie Stadtfeste oder Musikfestivals, bei denen viele Menschen stehend auf engem Raum zusammenkommen, bis 31. August verlängert. Eine konkrete Zahl, die eine Großveranstaltung definiere, wollte Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler (Grüne) am Freitag dabei nicht nennen. Dies hänge von der Möglichkeit der Veranstalter ab, die Schutzmaßnahmen und Abstandsregelungen zu gewährleisten.

Festspiele wackeln - Entscheidung im Mai

Ob dies auch die großen Hochkultur-Highlights des Landes - die Salzburger und die Bregenzer Festspiele - betreffen werde, blieb offen. Eine diesbezügliche Antwort könnte es Mitte Mai geben. Im Kleinen soll das Kulturleben in den kommenden Wochen langsam wieder anlaufen. Konkret sollen Mitte Mai Museen und "Orte der Präsentation im künstlerisch-kulturellen Bereich" wieder öffnen können. Auch Bibliotheken und Büchereien sollen dann zugänglich sein.

In Spitälern werde es "noch länger keine Normalsituation geben", betonte zuvor Gesundheitsminister Anschober. Planungen, wie der normale Betrieb wiederhergestellt werden soll, sind dennoch am Laufen. Künftig sollen nicht mehr nur akute Operationen, sondern auch planbare wieder stattfinden. In verschiedenen Krankenanstalten werden bereits Operationen durchgeführt, sagte KAV-Direktor Michael Binder. Es müsse darauf geachtet werden, dass Patienten keine Covid-Erkrankungen einschleppen. Deswegen bleiben auch die restriktiven Regelungen im Besucherbereich der Spitäler aufrecht.

Die aktuellen Daten geben Anlass für Optimismus: Immer mehr Menschen in Österreich haben sich nach einer SARS-CoV-2-Infektion erholt. 9.704 sind wieder genesen, wie es Freitagfrüh aus dem Innenministerium hieß. 227 liegen laut Angaben des Gesundheitsministeriums auf den Intensivstationen, wobei 968 Intensivbetten verfügbar sind. 14.579 Menschen haben sich in Österreich mit Stand Freitagabend (19.00 Uhr) jemals mit dem Virus infiziert. 4.441 sind "aktiv" infiziert, am Donnerstag war diese Zahl noch über der 5.000er-Marke gelegen. Über 430 Opfer sind zu beklagen. Die meisten Todesfälle gibt es in der Steiermark, aus der bisher 99 Todesfälle vermeldet wurden.

China korrigierte die Zahl nach oben

Im Ursprungsland des Pandemie-Ausbruchs wurden die Statistiken nachgebessert. China korrigierte die Zahl der Toten deutlich nach oben. In Wuhan, wo die Krankheit ihren Anfang genommen hatte, lassen 1.290 erst jetzt gemeldete Opfer die Zahl der Toten um 50 Prozent auf 3.869 steigen. Die Provinzhauptstadt habe Fehler bei Erfassung eingeräumt, berichtete das Staatsfernsehen. Ein Sprecher des Außenministeriums betonte, es habe nie den Versuch gegeben, den Virus-Ausbruch zu vertuschen. Zuletzt war international verstärkt Kritik an Chinas Krisen-Management laut geworden.

Die Zahl der Infizierten in China wurde von der Johns-Hopkins-Universität in den USA am Freitagabend mit 84.000 angegeben, weltweit liegt das Milliardenreich mittlerweile nur noch an siebenter Stelle. Mit 670.000 die meisten Fälle gibt es in den USA. Dahinter folgen Spanien (188.000), Italien (172.000), Frankreich (147.000), Deutschland (138.000) und Großbritannien (110.000). Weltweit führt Italien die Todesfall-Statistik mit mehr als 22.000 vor Spanien (19.000) an.

Hoffnung auf ein erstes Medikament gegen das Coronavirus geben Tests bei schwer erkrankten Patienten mit einem Arzneimittel des US-Pharmakonzerns Gilead Science. In einer Studie der Universitätsklinik in Chicago führte das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Mittel Remdesivir zu einer schnellen Fiebersenkung und einem Rückgang der Symptome der Lungenkrankheit, so dass fast alle Patienten in weniger als einer Woche entlassen werden konnten. Gilead erklärte, die vollständigen Daten müssten noch analysiert werden, um daraus Schlussfolgerungen ziehen zu können.

Immer mehr Länder arbeiten an der Einführung von Tracking- und Warn-Apps, vielerorts gibt es aber Datenschutzbedenken. In Italien soll es bald einen Testlauf - auf freiwilliger Basis - geben. Die Tracking-Anwendung soll zunächst in mehreren italienischen Regionen getestet werden, wie die Regierung mitteilte. Die geplante Handy-Warn-App in Deutschland wird im Mai zur Verfügung stehen. Die App kann Betroffene schnell informieren, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten. Die Nutzung soll freiwillig sein. In Norwegen ist eine Tracking-App bereits eingeführt worden. Nach Angaben des norwegischen Gesundheitsministeriums entspricht sie europäischen Datenschutzbestimmungen.

Abseits des internationalen Geschehens ging die Diskussion um die von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erlassenen Verordnung für Zutrittsbeschränkungen zu den Seebädern des Neusiedler Sees weiter. Kritik kam von ÖVP, FPÖ, den NEOS und den Grünen. Bis 30. April ist im Burgenland das Betreten von Seebädern, Hütten und Hafenanlagen an Gewässern verboten, ausgenommen Fischer, Seehütten-Besitzer und "regionale Naherholung". Letztere gilt für Personen mit Wohnsitz im Umkreis von 15 km zum Erholungsgebiet. Die SPÖ Burgenland verteidigte sich: Es gehe um die Gesundheit der Menschen. "Uns fehlt jegliches Verständnis für die überzogenen medialen und politischen Reaktionen", betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst.