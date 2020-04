Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Doris Reinbacher leistete Gedenkdienst in Santiago de Chile, bevor sie nach Buenos Aires reiste © Doris Reinbacher, APA

"Ich habe einfach versucht, nicht zuviel darüber nachzudenken. Ich fühlte mich, wie in einem schlechten Film“, erzählt Doris Reinbacher. Die gebürtige Stainzerin war gerade in Buenos Aires, als die Empfehlung der Österreichischen Botschaft kam, nach Hause zu fliegen. Zuvor hatte sie aufgrund der heftigen Proteste in Santiago de Chile ihren Gedenkdienst in einem jüdischen Altersheim (wir berichteten) abbrechen müssen und ist nach Buenos Aires gereist. Dann kam Corona.