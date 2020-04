Facebook

© (c) APA/AFP/STR (STR)

Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen rund um die Corona-Epidemie in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1638 (Stand: Freitag, 21 Uhr)

in der Steiermark liegt bei (Stand: Freitag, 21 Uhr) 717 Personen gelten in der Steiermark als genesen .

. Im Bundesland sind mittlerweile 99 Todesopfer (Stand: Freitag, 18 Uhr) zu beklagen.

(Stand: Freitag, 18 Uhr) zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Seit Dienstag dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - aber es gilt Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



aber es gilt 2851 Anzeigen in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche

in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Hier geht es zum Corona-Ticker international und Österreich vom heutigen Samstag. Die Entwicklungen in der Steiermark vom Freitag gibt es hier nachzulesen. Die aktuellen Entwicklungen in Österreich und dem Rest der Welt vom Freitag finden Sie unter diesem Link.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

10.37 Uhr. Die einzige Küche, die derzeit auf den heimischen Hütten in Betrieb ist, ist die Gerüchteküche, berichtet Christian Nerat aus dem Ennstal. Viele Fragen, auf die es aber zurzeit keine Antworten gibt, treiben die Hüttenwirte um. Öffnen kann man wohl erst im Juni.

10.28 Uhr. Seit 21. März stand die Assistenzkompanie des Jägerbataillons 18 aus St. Michael in Salzburg im Covid-19-Einsatz – als eine der ersten Einheiten österreichweit. Am Freitag wurden die 124 Soldaten abgelöst. Feierlich und mit allen militärischen Ehren, wie es sich beim Bundesheer so gehört.

10.12 Uhr. Unter geänderten Rahmenbedingungen und ausnahmsweise auch nicht im Rathaus wird kommende Woche die nächste Grazer Gemeinderatssitzung stattfinden. Wegen der Coronavirus-Maßnahmen wurde die Sitzung in einen Saal der Grazer Messe verlegt, wo die 48 Mandatare genügend Abstand halten können. Weiters müssen alle Teilnehmer, auch Medienvertreter, einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Sitzung am Donnerstag wird zu Mittag beginnen und für die Öffentlichkeit nur via Livestream zu verfolgen sein. Vorreiter ist Hart bei Graz: Hier tagte der Gemeinderat erstmals ohne Zuschauer vor Ort. Die Sitzung war aber öffentlich, da sie live übertragen wurde.

10 Uhr. Wir streamen den Gottesdienst mit Bischof Krautwaschl. Hier der Link.

9.20 Uhr. Aktuell sind in der Steiermark laut Gesundheitsministerium 810 Menschen erkrankt. Mit 99 Verstorbenen ist die Steiermark weiterhin trauriger Spitzenreiter - heute Samstag wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das 100. Todesopfer zu beklagen sein.

9.02 Uhr. Das steirische Projekt Klimaschutzbildung erobert die digitale Welt: Ab nächster Woche findet die „Ich tu´s"-Klimabildung über Fernunterricht statt, und das über alle Altersstufen hinweg: vom Kindergarten über die Volksschulen, Neue Mittelschulen, Unter- und Oberstufen bis hin zur Erwachsenenbildung. In die Wege geleitet hat das die Klima- und Energieinitiative „Ich tu´s" des Landes Steiermark in Zusammenarbeit mit dem Umweltbildungszentrum, dem Klimabündnis Steiermark und „ecoversum".

8.43 Uhr. Wie geht es dem steirischen Fußball-Bundesliga-Clubs? Sturm-Trainer Nestor El Maestro freut sich auch seine Burschen: "Es ist richtig cool, die Jungs wiederzusehen". Der TSV Hartberg startet nächste Woche in Kleingruppen durch. Trainer Markus Schopp kann dem Training mit weniger Spielern durchaus Positives abgewinnen.

8.27 Uhr. Der Allgemeinmediziner Daniel Platzer führt in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz die Visite bei Corona-Verdachtsfällen und Erkrankten durch. Er sagt: "Wenn ich zum Patienten ins Haus komme, bin ich gekleidet wie ein Astronaut".

8.15 Uhr. Für die Bevölkerung ist es gut hörbar: Der Betrieb der Eurofighter läuft auch während der Coronakrise normal weiter. Nicht zur Freude aller Bewohner. Und auch nicht zur Freude aller Zoobewohner - im Weißen Zoo herrschte helle Aufregung wegen eines lärmenden Überflugs ...

7.48 Uhr. Der neue Erlass bezüglich der Kulturaktivitäten bedeute für das Grazer Schauspielhaus, dass "wir keine der vier bereits weit gearbeiteten Inszenierungen bis Ende der Saison proben können", befand Schauspiel-Intendantin Iris Laufenberg im APA-Gespräch. Sie hoffe auf die ankündigten "weitreichenden Lockerungen" im Mai, "damit belastbare Planungen für die nächste Spielzeit überhaupt möglich sind". Für "fast alle Bühnenkünste sind die Auflagen, u. a. maximal eine Person pro 20 Quadratmeter, sowohl im Proben- aber auch im Vorstellungsbetrieb schwer bzw. nicht realisierbar", erklärte Laufenberg. Daher könnten vorläufig Produktionen, die wie Shakespeares "Macbeth" schon weit gediehen seien, nicht geprobt werden. "Wir bleiben trotzdem optimistisch", betonte die Intendantin.

7.37 Uhr. Wie aber ist die Lage in der Tourismusbranche in der Steiermark? Die Steiermark ist als Urlaubsland bei den Österreichern ja überaus beliebt, insgesamt entfallen 60 Prozent der Nächtigungen auf Inländer, der zweitwichtigste Herkunftsmarkt (mit 20 Prozent) ist Deutschland. Man hofft auf die Stammgäste, hat Christian Penz herausgefunden.

7.14 Uhr. Gestatten, unser Steirer des Tages: Der junge Volksschullehrer Kevin Winter (26) alias „Prof. Dr. Dr. Dr. Kevin Winter“ forscht via Internet gemeinsam mit seinen Schülern. Dazu verwandelt er jede Woche sein Wohnzimmer in ein Forschungslabor und schlüpft in ein selbst gemachtes Kostüm à la „Der verrückte Professor“. Nur, statt Visier muss die Skibrille und statt Laborkittel eine Trainingsweste herhalten. Zwei Handys filmen das Ganze.

7.10 Uhr. In Kalifornien wird der gebürtige Steirer Arnold Schwarzenegger Corona-Berater. Er soll während der Corona-Krise dem amtierenden Gouverneur Gavin Newsom als Berater zur Seite stehen, neben den Ex-Gouverneuren Jerry Brown, Gray Davis und Pete Wilson, dem früheren Disney-Chef Bob Iger und Apple-Konzernchef Tim Cook.

7 Uhr. Das Ö1 Morgenjournal widmet sich dem Thema Ermittlungen in österreichischen Altersheimen. Nicht nur in der Steiermark, auch in Tirol wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus in drei Altersheimen ermittelt. Im Altersheim in Zams (Bezirk Landeck) bestehe der Verdacht, dass nicht rechtzeitig auf Warnhinweise reagiert wurde, sagte Innsbrucks Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr.

6.50 Uhr. Der Steirer Erich Preiss lebt seit rund 30 Jahren in Ecuador und bietet Reisen und Touren auf dem Subkontinent an. Er klagt, die Bevölkerung des südamerikanischen Landes sei lange über das Ausmaß der Katastrophe im Unklaren gelassen worden. Besonders Guayaquil in Ecuador rückte zuletzt in den Fokus der internationalen Medien. Polizei und Militär hätten hunderte Leichen aus Häusern in der besonders von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Stadt geholt, war etwa zu lesen.

6.30 Uhr: Mit Freitag, Stand 21 Uhr, betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 in der Steiermark 1638. Das gab das Land Steiermark basierend auf Daten des Gesundheitsministeriums bekannt. Das bedeutet ein Plus von 14 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend.

Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen in der Steiermark beträgt 99 Personen.

Mittlerweile gelten 717 Personen in der Steiermark als genesen. Das sind um 56 Personen mehr als 24 Stunden zuvor.

Nachfolgend die Auflistung der bestätigten steirischen Sars-CoV-2-Fälle nach politischen Bezirken (in Klammer die Veränderung in den vergangenen 24 Stunden):

Bruck-Mürzzuschlag: 51 (+1)

Deutschlandsberg: 44 (-)

Graz: 437 (+1)

Graz-Umgebung: 196 (+6)

Hartberg-Fürstenfeld: 295 (+3)

Leibnitz: 175 (-)

Leoben: 22 (-)

Liezen: 82 (-)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 50 (+2)

Voitsberg: 96 (-)

Weiz: 154 (+1)

6.15 Uhr: Während die westösterreichen Tourismusbetriebe darauf hoffen, dass Deutschland seine Grenzen rechtzeitig vor dem Sommerurlaub aufmacht, spricht der Mariazeller Bürgermeister Johann Kleinhofer schon jetzt von "massiven Verlusten": Zum Glück gebe es in dem steirischen Wallfahrtsort keine Corona-Infizierten, allerdings bleiben die Pilger und Touristen aus.

6.00 Uhr: Zwei neue Corona-Todesfälle in der Steiermark. Zwei weitere Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind verstorben. Die Verstorbenen sind ein Mann (Jahrgang 1940) aus dem Bezirk Graz-Umgebung und eine Frau (Jahrgang 1936) aus dem Bezirk Weiz.

Mit Stand Freitag, 18 Uhr, sind in der Steiermark insgesamt 99 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 27 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 24 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 22 Todesfälle

Bezirk Weiz: acht Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: drei Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: ein Todesfall

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

Von den steirischen Verstorbenen waren 47 Frauen und 52 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1959.

5.50 Uhr: Zuletzt plädierten mehrere österreichische Bischöfe, darunter auch der steirische Oberhirte Wilhelm Krautwaschl, für die schrittweise Wiedereinführung öffentlicher Gottesdienste. Am Freitag beriet die Bischofskonferenz darüber, kommende Woche soll es dann ein Gespräch mit der Bundesregierung geben. Wenig Zuversichtliches kommt dazu vom Rektor der MedUni Wien Markus Müller: Gottesdienste gehörten zu jener Art von Versammlungen, bei denen das Virus besonders leicht verbreitet werden kann: geschlossene Räume, in denen sich Personen gemeinsam länger als 15 Minuten aufhalten und gemeinsam sprechen und singen.

5.30 Uhr: Vom Veranstaltungsverbot bis 31. August ist auch der MotoGP und das "Murtal Sommer Open Air" in Spielberg betroffen. Tourismus am Spielberg-Obmann Michael Ranzmaier-Hausleitner spricht von einer "touristischen Nächtigungskatastrophe". Auch andere Veranstaltungen wie die Tour de Mur oder das Reitturier in Farrach wackeln.