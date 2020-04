Facebook

Die MotoGP wird heuer jedenfalls nicht vor Publikum in Spielberg stattfinden © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Eigentlich wurden bei der Pressekonferenz der Regierung am Freitag durchaus positive Dinge verkündet, etwa die schrittweise Öffnung der Museen oder Büchereien in den nächsten Wochen. Allerdings stellten Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek und Vizekanzler Werner Kogler auch klar: Großveranstaltungen wird es bis Ende August keine geben - auch nicht im Freien. Das trifft in der Region beispielsweise das von Mai auf 25. und 26. August verschobene "Murtal Sommer Open Air". 2000 Karten wurden für das Schlagerfest bereits verkauft. "Natürlich trifft uns die Absage auch", seufzt Zeltwegs Bürgermeister Günter Reichhold. Veranstalter sind die drei Gemeinden Zeltweg, Judenburg und Fohnsdorf. Gemeinsam mit den Gemeinderäten werde man nun eruieren, welche Variante am günstigsten kommt: eine komplette Absage, eine Verschiebung auf 2021 oder ein späterer Termin im heurigen Jahr. "Das halte ich aber für unwahrscheilich. Aber es hilft nichts, die Sicherheit geht vor."