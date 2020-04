Facebook

Der Eurofighter-Betrieb in Zeltweg läuft normal weiter © APA/HARALD SCHNEIDER

Für die Bevölkerung ist es gut hörbar: der Betrieb der Eurofighter läuft auch während der Coronakrise normal weiter. Nicht zur Freude aller Bewohner. So platzt Wolfgang Bucher aus Weißkirchen der Kragen: „In Zeiten, wo ich als Unternehmer nicht weiß, wie ich meinen Betrieb durch diese Krise bekommen werde, finde ich es unmöglich, dass unser Bundesheer es für notwendig hält, Flüge der Eurofighter durchzuführen“. Wolfgang Bucher vertreibt Wassermassagen-Systeme, seine Kunden sind Kurbetriebe, Fitnesszentren und Hotellerie. „Ich habe bis Jahresende null Umsatz und bekomme auch keine Förderungen, weil es in den vergangenen Jahren ganz gut gelaufen ist. Wenn dann gleichzeitig die Eurofighter um Zehntausende Euro Steuergeld in die Luft gehen, fehlt mir dafür jedes Verständnis“, so der Weißkirchner.