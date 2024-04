Bei den Hausdurchsuchungen, die Ende März an der Kärntner sowie an der Wiener Adresse des Spionage- Verdächtigen Ex-BVT-Mitarbeiters Egisto Ott durchgeführt wurden, ist brisantes Beweismaterial sichergestellt worden. Es wurden zwei Laptops gefunden, auf denen sich womöglich hochsensible Daten befinden. Was Ott mit diesen Geräten vorhatte und wie er in ihren Besitz gelangt war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zum Artikel.

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Schülerin musste trotz Schülerfreifahrt und Reservierung Busticket kaufen

Die 15-Jährige pendelt regelmäßig zur Schule nach Graz. Im Intercitybus hieß es aber, ihr Ticket sei ungültig. Die Meldung das Vaters blieb monatelang liegen, der Fall deckte schließlich Fehler im Vertriebssystem der ÖBB auf. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

„Das ist das erbärmlichste Interview eines Ministers, das ich jemals gesehen habe“

Wenig Gehaltvolles wusste Innenminister Gerhard Karner auf die Fragen von Moderator Armin Wolf in der ZiB2 zu sagen - im Netz schwappte eine Welle der Empörung auf sein Verhalten hoch. Zum Artikel.

Hauptversammlung stimmt Sanierungsplan bei Signa Development zu

Die Hauptversammlung der insolventen Signa Development hat dem Sanierungsplan heute zugestimmt. Die Treuhandlösung bleibe damit bestehen, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Mehr dazu.

Finale Abstimmung in Brüssel: Zittern um das neue Asyl- und Migrationspaket

Steht das nach jahrelangen Verhandlungen im Dezember fixierte und als großer Durchbruch gefeierte neue Asyl- und Migrationspaket schon wieder auf Messers Schneide? Heute finden im EU-Parlament in Brüssel die finalen Abstimmungen statt. Mehr darüber weiß unser Korrespondent Andreas Lieb.

EU-Gericht kippt Sanktionsbeschlüsse gegen russische Oligarchen

Das Gericht der EU hat Sanktionsbeschlüsse der Europäischen Union gegen die russischen Oligarchen Michail Fridman und Pjotr Awen gekippt. Die Begründung: Mangelnde Beweise. Mehr dazu.

Pegelstände in Russland sind erneut gestiegen

Die Hochwasserlage in Russland im Süden des Uralgebirges spitzt sich weiter zu. Im gesamten Verwaltungsgebiet Orenburg an der Grenze zu Kasachstan standen nach einer Übersicht der Behörden vom Mittwoch 12.800 Häuser unter Wasser, dazu 14.900 Gartengrundstücke. Mehr zu der Umweltkatastrophe.

Experten erwarten weiteren Anstieg | Experten erwarten einen weiteren Anstieg des Wasserpegels © APA/RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY

Hype um Chalets: Was hinter den Luxusdörfern steckt

Die Nachfrage nach Chalets ist in Österreich ungebrochen. Dahinter stecken aber mitunter schwindlige Deals. Mehr zum Thema. (Kleine Zeitung PLUS)

FPÖ-Prominenz im U-Ausschuss erwartet

Heute und morgen werden die Befragungen in dem von der ÖVP eingesetzten U-Ausschuss fortgesetzt. Mehrere prominente Köpfe sind geladen, zugesagt haben unter anderem FPÖ-Chef Herbert Kickl, Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker und die blaue Ex-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein. Wir berichten live.

Reaktionen im Video: Bayern wüten nach nicht gegebenem Elfer

In der Fußball-Champions-League hat die entscheidende Phase begonnen. Real Madrid, Manchester City, Arsenal und Bayern boten zahlreiche Tore, aber keine Sieger. Am Platz ging es mitunter heiß her. Mehr dazu.

LASK-Trainer nach Niederlage gegen SK Sturm entlassen

Nach der 0:1-Niederlage gegen Sturm hat der LASK Trainer Thomas Sageder beurlaubt. Der 40-Jährige übernahm erst vergangenen Sommer. Sein Nachfolger steht fest. Der LASK spielt am Freitag gegen Red Bull Salzburg. Mehr dazu.

Britische Royals im Interview: Zwischen Befreiungsschlag und Fiasko

Der Netflix-Film „Scoop“ arbeitet das legendäre Interview von Prinz Andrew mit der BBC auf. Er ist nicht der erste Royal, der vor laufender Kamera seine gut gehütete Lebenswelt offenbart hat. Mehr dazu.

Überraschung bei Bundesbäuerinnentag in Kärnten

Geballte Frauenpower im Congress Center Villach: Über 1000 ausnahmslos in Tracht gekleidete Bäuerinnen aus ganz Österreich trafen sich in bester Stimmung und hoch motiviert beim Auftakt zum Bundesbäuerinnentag, der gestern und heute in Villach tagt. Die Überraschung des Tages stand am Abend auf der Bühne: Melissa Naschenweng. Mehr dazu.

Melissa Naschenweng war der Überraschungsgast am Bundesbäuerinnentag in Villach © Screenshot Instagram

Meine Empfehlung: „Wie eine neue Unterwasserstation einen Menschheitstraum umsetzen soll“

Bis zum Jahr 2027 sollen Menschen im neuen Habitat „The Sentinel“ Hunderte Meter unter Wasser leben. 3D-Druck-Technologie hilft den britischen Entwicklern dabei, den „aquatischen“ Traum zu verwirklichen. Mehr zu diesem Science-Fiction-Projekt lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

