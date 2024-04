15-jährige Schülerin aus Kärnten musste ein 1. Klasse-Ticket für den ÖBB-Intercitybus von Klagenfurt nach Graz kaufen. Mit dem online gekauften Ticket mit Sitzplatzreservierung in der 2. Klasse ließ sie der Buschauffeur nicht einstiegen. Ihr Ticket und die Sitzplatzreservierung seien ungültig, so die Begründung: „Eine ,interne‘ Regelung der ÖBB, sagte uns der Chauffeur. Jedoch ist es genau so online buchbar. Schüler mit Freifahrt für Kärnten und die Steiermark und einer Sitzplatzreservierung können so ein Ticket online kaufen“, erzählt der Vater.