Seit mehreren Tagen ist die Familie von Christian Stadler verzweifelt auf der Suche nach ihm. Seit Freitag, dem 5. April, ist der Mann aus Stübing in der Gemeinde Deutschfeistritz abgängig. „Zuletzt wurde er um 22.30 Uhr bei seiner Heimatadresse gesehen“, informieren die Suchanzeigen, die inzwischen durch alle Sozialen Medien geistern. Dort bitten Angehörige um Hinweise und Mithilfe. Mehrere Suchaktionen hat die Familie des Abgängigen seitdem außerdem bereits gestartet, so auch am Dienstag wieder. Die Polizei hat die Familie ebenfalls eingeschaltet.

„Gemeinsam mit der Bergrettung, Drohnen und Suchhunden hat die Polizei bereits Suchaktionen nach der vermissten Person gestartet“, wie Polizeipressesprecher Heimo Kohlbacher informiert. „Im Moment ist die Person aus unerklärlichen Gründen abgängig, aber die Polizei Deutschfeistritz unternimmt alles Mögliche.“

Hinweise an die Polizei Deutschfeistritz

Stand Dienstagnachmittag gibt es noch keine Hinweise auf den Verbleib des vermissten Steirers, Kohlbacher bittet die Bevölkerung, sich bei etwaigen Hinweisen an die Polizei Deutschfeistritz unter der Telefonnummer (05) 91 33 61 31 100 zu wenden. „Alternativ kann auch die 133 gewählt werden.“