Am Montagnachmittag gegen 15.38 Uhr ereignete sich in einem Bad Radkersburger Gesundheitsunternehmen ein Schadstoffunfall, durch den 50 Feuerwehreinsatzkräfte alarmiert wurden. Im Betrieb wurde flüssiges Chlor freigesetzt, das dadurch einen gasförmigen Aggregatzustand annahm und von einem Mitarbeiter in unbekannten Mengen eingeatmet wurde. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rotes Kreuz wurde die Person mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus gebracht.