Am 21. Juni 2024 steigt am Pogusch wieder das Abschlussevent der großen Weinkost der Kleinen Zeitung. Dafür werden gerade im Rahmen einer Vorkost von heimischen Spitzensommeliers die besten Tropfen selektiert. 453 eingereichte Weine. 14 Sommeliers. Jeder Verkoster prüft zwischen 130 und 150 Weine. Was für den leidenschaftlichen Hobby-Weinliebhaber nach einem Jackpot im Lotto klingt, ist für die Experten in Wahrheit harte Arbeit.

Video - So läuft die Vorkost ab

Verkostungsleiter Arno Bergler bringt es auf den Punkt: „Wir haben die wertvollste Jury, die man sich in diesem Bereich nur wünschen kann. Denn um die Besten der Steiermark auszuwählen, braucht es erfahrene Sommeliers, die auch aus dem Gastronomiebereich kommen und wissen, was nicht nur ihnen selbst, sondern vor allem auch den Gästen schmeckt.“

In drei Jurygruppen werden die Weine in 12 Kategorien mittels einer 5-Punkte-Skala bewertet. „Neu in diesem Jahr ist, dass diese enorme Anzahl an Weinen nicht an einem Tag verkostet wird, sondern wir ganze zwei Tage Zeit haben, die Weine zu bewerten“, freut sich der Verkostungsleiter. Der logistische Aufwand ist enorm, gilt es doch 1500 Flaschen Wein für die Blindverkostung vor- und vor allem aufzubereiten. Getrunken wird dabei nichts, vielmehr alles fachgerecht ausgespuckt.