Bei Schüssen in einer finnischen Schule sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der finnischen Polizei gab es zumindest drei Verletzte bei der Bluttat in der Früh in Vantaa. Demnach wurde ein minderjähriger Verdächtiger festgenommen. Mehr dazu.

Die Liste ist durchgesickert: Gehälter bis 443.894 Euro

Am Dienstag veröffentlicht der ORF die komplette Liste seiner Spitzenverdiener. Dazu zwingt ihn erstmals das neue ORF-Gesetz. Der Ö3-Moderator Robert Kratky führt die Liste der Spitzenverdiener mit fast 444.000 Euro jährlich vor Pius Strobl und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann an. Mehr dazu.

Heutige Empfehlungen:

Kampf gegen Waldbrand in Wildalpen

Mit mehr als 100 km/h fegte ein Föhnsturm am Montag über die Steiermark: Zwei Senioren, unterwegs auf der Ilzerstraße, wurden getötet, als eine losgerissene Esche auf ihren Pkw prallte. Die Zugverbindungen im Ennstal und im Salzkammergut sind auch heute weiterhin gesperrt und noch sind nicht alle Waldbrände gelöscht. Mehr dazu - inklusive vieler Fotos.

Auch durch Teile Kärntens blies am Montag der Südföhn mit bis zu 90 km/h. Zahlreiche Feuerwehren und die Monteure der Kärnten Netz standen im Einsatz. Die Gail führt Hochwasser. Mehr dazu.

Spionage-Affäre: Egisto Ott soll Teilgeständnis abgelegt haben

Am Karfreitag wurde der ehemalige Verfassungsschützer Egisto Ott (61) wegen des Verdachts der Spionage für Russland und zum Schaden Österreichs in Haft genommen, am Ostermontag wurde wegen Verdunkelungsgefahr die Untersuchungshaft verhängt. Er soll ein Teilgeständnis abgelegt haben. Mehr dazu.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Sieben NGO-Mitarbeiter im Gazastreifen getötet

Die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) hat den Tod von sieben ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen durch einen Luftangriff bestätigt und Israel dafür verantwortlich gemacht. Mehr dazu.

Welt-Autismustag: „Alles, was Lukas erreicht hat, hat er sich hart erarbeitet“

Lukas Jahrbacher führt trotz der Diagnose Autismus-Spektrumstörung ein selbstständiges Leben. Seine Familie will mit ihrer Geschichte zeigen: „Wir haben aus unserer Situation das Beste gemacht“. (Kleine Zeitung PLUS)

Lukas mit seinem Vater Heinz, seiner Schwester Lilli und seiner Mutter Ljubica © Klz / Stefan Pajman

Kritik von Greenpeace: 230.000 Wohnungen in Österreich stehen leer

Laut Berechnungen von Greenpeace stehen in Österreich 230.000 Wohnungen leer. Damit könne der gesamte Wohnbedarf der Stadt Graz gedeckt werden. Nichtsdestotrotz werden jährlich rund 60.000 neue Wohnungen gebaut. Mehr dazu.

Nach Video in Wien: Interpol sucht weltweit nach zweijähriger Danka

Ein Video eines kleinen Mädchens in Wien tauchte am Osterwochenende auf. Es soll die in Serbien spurlos verschwundene zweijährige Danka sein. Nun sucht die Polizei auch in Wien und Rumänien intensiv nach dem Kind. Auch Interpol ist eingeschaltet. Das ist bis jetzt über den mysteriösen Fall bekannt.

Dakna (2) verschwand vergangene Woche in Serbien spurlos aus einem Garten, nun sucht sogar Interpol nach dem Kind © Mup Polizei Serbien

Hannes Reichelts Sohn sorgt im Netz für Begeisterung

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dieses Sprichwort bewahrheitet sich einmal mehr, wenn man sich die Skikünste von Hannes Reichelts Sohn Niklas ansieht. Mehr dazu.

Langjähriges „Nockis“-Mitglied verlässt überraschend die Band

Das kam auch für Fans überraschend: „Nockis“-Keyboarder Kurt Strohmeier verlässt die Schlagerband, mit Thomas Trinkl wird ein Kärntner Musiklehrer sein Nachfolger. Mehr dazu.

Arbeitslosigkeit in Österreich auf 6,9 Prozent gestiegen

Die Arbeitslosenquote ist erneut gestiegen. Arbeitsminister Kocher betont jedoch, dass die Werte noch unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie liegen. Mehr dazu.

Jennifer Garner trauert um ihren Vater William Garner

Über ihren Instagram-Account teilte Schauspielerin Jennifer Garner heute die traurige Nachricht mit, dass ihr geliebter Vater William Garner am Ostersamstag im Alter von 85 verstorben ist. Mehr dazu.

Meine Empfehlung: Insekten schützen, bevor es zu spät ist

Der Druck auf die Insekten in Österreich ist weiter angestiegen. Neue „Rote Listen“ des Umweltbundesamts zeichnen ernüchterndes Bild der Insektenvielfalt im Land: Unter anderem sind 84 Prozent der Ameisenarten und jede zweite Hummelart gefährdet. Der Naturschutzbund Österreich hat zahlreiche Tipps, wie jeder dazu beitragen kann, Insekten zu schützen. Informieren Sie sich.

Jede zweite Hummelart ist vom Aussterben bedroht © IMAGO / Arnulf Hettrich

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag!