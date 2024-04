Dieser Bankbesuch war mehr wert als jedes Geld der Welt: Der 23-jährige Manuel Reiterer aus Gmünd ging im Vorjahr in die Raiffeisenbank Lieser-Maltatal, um sich seine Stammzellen typisieren zu lassen. Denn Raiffeisen hatte gemeinsam mit dem Verein „Geben für Leben“ zu einer groß angelegten Typisierungsaktion aufgerufen, um lebensrettende Stammzellen für schwerkranke Menschen zu finden. Solche Veranstaltungen gibt es immer wieder: Mittels Wangenabstrich können sich Freiwillige dabei registrieren lassen, um schwerkranken Menschen zu helfen.

Landjugendobmann Reiterer machte bei der Aktion mit und gab eine Speichelprobe ab. So kamen seine Daten und Blutwerte in eine weltweite Datenbank. Jetzt - nur ein Jahr später - wurde er von „Geben für Leben“ kontaktiert, weil seine Stammzellen zu einem schwer kranken Mann aus Norwegen passen. Was für ein Zufall! „Die Chance, passende Stammzellen außerhalb der Familie zu finden, liegt im besten Fall bei 1:500.000“, bestätigt Julia Neugebauer, Sprecherin des Vereins „Geben für Leben“. Ob er dem kranken Mann helfen wolle, wurde Reiterer gefragt. Der 23-Jährige erklärte sich sofort zu einer Stammzellenspende bereit. „Dadurch hat er dem Patienten aus Norwegen die Chance aufs Überleben geschenkt“, freut sich Julia Neugebauer. Stammzellentransplantationen sind für Betroffene oft das letzte Mittel im Kampf gegen Leukämie, seltene Blutkrankheiten oder Gendefekte.

Dankbar

Für Landjugendobmann Reiterer war seine Hilfe eine Selbstverständlichkeit. „Ich freue mich zutiefst, dass ich helfen konnte. Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit zu wissen, dass meine Spende einem Menschen Hoffnung auf Heilung bringen kann. Es war eine ehrenvolle Erfahrung, Teil dieses lebensrettenden Prozesses zu sein. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, einem anderen Menschen eine zweite Chance zu geben.“

Von Raiffeisen erhielt er für seine große Hilfe nun auch ein kleinen Dankeschön. Reiterer bekam ein lebenslanges Gratiskonto samt einer Einlage von 1000 Euro geschenkt. „Er hat ein Leben gerettet, dafür soll er bei uns sein Leben lang ein Gratis-Konto haben,“ sagt Christopher Weiss, Geschäftsführer von Raiffeisen Marketing.