Nachdem ein Notruf eingegangen war, fand die Polizei den ehemaligen NFL-Spieler Vontae Davis nur noch tot in seiner Wohnung in Florida. Über die Umstände des Ablebens des erst 35-Jährigen ist vorerst noch nichts bekannt. Laut ermittelnder Polizei soll es allerdings keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen geben. Cornerback Davis wurde 2009 von den Miami Dolphins gedraftet und spielte später für die Indiana Colts. Dort beendete er auch 2018 mit einem überraschenden Abgang seine Karriere. In der Halbzeit der Partie gegen die Los Angeles Chargers trat Davis von einem Moment auf den nächsten ab.