„Nachhaltigkeitsthemen sind prägend und werden auch in Zukunft noch wichtiger“, ist Marion Drobesch, Leiterin der Bildungseinrichtung „Blickwinkel ändern“, überzeugt. Mit ihren fünf Trainern und Trainerinnen bietet sie in der Bildungseinrichtung Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikations- und Führungsseminare an. Schon im Vorjahr wurde sie, aufgrund ihrer Standards, mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Anfang Februar kam es zur offiziellen Überreichung des Zertifikats durch Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Weißensee.

Seit 15 Jahren ist Marion Drobesch als Beraterin unterwegs, seit 2022 gibt es die Bildungseinrichtung „Blickwinkel ändern“, die für Unternehmen Workshopreihen anbietet. „Weiterbildung soll auch leistbar sein“, erklärt Drobesch einen weiteren Punkt des Umweltzertifikats, der durch die Kooperationen machbar ist. „Ich wurde außerdem geprüft, ob ich für das Mitarbeiteressen nachhaltig einkaufe, ob die Seminarhotels auch nachhaltig agieren und vieles mehr. Auch, dass wir eine Sprache verwenden, die leicht zugänglich ist. Ob es eine Kinderbetreuung während der Seminare gibt, damit Frauen teilnehmen können und vieles mehr“, erklärt Drobesch, die zudem den Sustainable Development Goals, SDGs, folgt.

So hat das Umweltzeichen nicht nur mit Natur, sondern auch mit dem gemeinsamen Miteinander zu tun. „Ich finde das Umweltzeichen deshalb so schön, weil es vielleicht auch andere Unternehmen animiert, in diese Richtung zu schauen. Um ebenso etwas für die neuen Generationen in jedem Aspekt zu tun“, sagt Drobesch und freut sich über die Auszeichnung.