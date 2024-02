Wieder deutlichen Aufwind erlebt seit einiger Zeit das klassische Buch und das trotz der starken Konkurrenz durch digitale Inhalte und E-Books. Dazu zieht Andreas Besold nach neun Jahren als Obmann der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft Bilanz: „Wir konnten viel erreichen. Der wichtigste Etappensieg war die Novellierung des Buchpreisbindungsgesetzes, die mit 1. Jänner 2023 in Kraft getreten ist. Es verbietet Handelsriesen einen festgelegten Mindestpreis zu unterschreiten. Das ist für lokale Buchhändler sehr wichtig.“

Ein weiterer Erfolg war die Etablierung des Kärntner Buchhandelsgutscheins, der in allen heimischen Buchhandlungen eingelöst werden kann, und die Senkung der Umsatzsteuer während der Coronapandemie von zehn auf fünf Prozent.

Buchpreise zogen nicht mit Inflation mit

Jetzt ist der Klagenfurter Helmut Zechner von der Buchhandlung Heyn als neuer Fachgruppenobmann am Ruder. „Wir wollen mit gemeinsamer Anstrengung eine dauerhafte Umsatzsteuer von fünf Prozent oder weniger auf Bücher erreichen“, so Zechner. Das soll mithelfen, die notwendige Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Buchhändler zu erwirken. Die Verkaufspreise seien nämlich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich weniger gestiegen als etwa Miet- und Energiekosten, Lohnkosten oder Inflation. Auch die Verlängerung des für die Buchhändlerinnen und Buchhändler fundamentalen Schulbuchvertrags steht auf der Agenda des neuen Obmanns. Aktuell umfasst die Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft in Kärnten 122 aktive Mitglieder.