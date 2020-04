Facebook

Frau hilft Seniorin © stock.adobe.com

Es ist die dritte Woche mit merkbaren Einschnitten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzubremsen. Auch für die Steirerinnen und Steirer bleibt die Lage angespannt. Masken in Supermärkten sind spätestens am 6. 4. Pflicht. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1063 (laut Ministerium; Dienstag, 20 Uhr). 149 Patienten sind im Spital, 24 auf Intensivstation (Stand 9.30 Uhr).

in der Steiermark liegt bei (laut Ministerium; Dienstag, 20 Uhr). 149 Patienten sind im Spital, 24 auf Intensivstation (Stand 9.30 Uhr). In der Steiermark sind mittlerweile 30 Opfer zu beklagen.

In heimischen Supermärkten und Drogerien sind ab Mittwoch (und (spätestens ab 6. 4.) Schutzmasken zu tragen.

zu tragen. Die Wirtschaftskammer hat mit der Auszahlung der finanziellen Unterstützungsleistungen für steirische Unternehmer begonnen. Tausende Gelder wurden bereits freigegeben.

Laut der Gesundheitslandesrätin würden die steirischen Labors bis 2000 Tests täglich schaffen, aber das Material fehlt.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

Die Entwicklungen vom Montag, 30. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

Post by Land Steiermark

21.00 Uhr: Mit Stand 21 Uhr waren 1063 Steirer positiv auf das Cotonavirus getestet worden. Gestern um die gleiche Uhrzeit waren es 1001 Steirer - im Laufe des heutigen Tages sind also 62 Covid-19-Tests von Steirern positiv. Das sind geringfügig weniger positive Tests als am Montag und geringfügig mehr als am Sonntag.

Bruck-Mürzzuschlag: 40 (+1)

Deutschlandsberg: 24 (+2)

Graz: 261 (+15)

Graz-Umgebung: 103 (+13)

Hartberg-Fürstenfeld: 202 (+13)

Leibnitz: 132 (+5)

Leoben: 20 (+1)

Liezen: 57 (-)

Murau: 3 (+1)

Murtal: 25 (+1)

Südoststeiermark: 39 (+2)

Voitsberg: 73 (+6)

Weiz: 84 (+2)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

20.15 Uhr: Die neuesten Zahlen aus den steirischen Bezirken liegen mit Stand Dienstagabend vor.

19.30 Uhr: Eva Murer lebt mit ihrer Familie in Melbourne. Sie schildert, wie Australien in die Corona-Krise schlittert.

18.50 Uhr: Gute Nachrichten: Magna lässt seine Produktion gestaffelt wieder anlaufen. Natürlich mit besonderen Schutz- und Hygiene-Maßnahmen. Schon nach Ostern werden 2000 Mitarbeiter in zwei Schichten arbeiten. Vollstart ab 20. April.

18.40 Uhr: Nun zog auch Vize-LH und Finanzreferent Anton Lang gegen Dividenden zu Felde. „Ein Dividendenverzicht bei Unternehmen, die in der Coronavirus-Krise staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen, wäre das richtige Signal in dieser schwierigen Zeit. Es kann schließlich nicht sein, dass der Staat Milliarden in Unternehmen steckt, um ihnen und ihren Beschäftigten durch die Krise zu helfen und dieselben Unternehmen dann zeitgleich Millionenbeträge an Dividenden ausschütten.“

18.15 Uhr: Aus der steirischen Volkskultur-Mitmach-Aktion "Mitsteirern" wird in Corona-Zeiten "Dahoamsteirern". "Steirische Momente" sollen im Netz geteilt werden.

17.50 Uhr: Leoben hat ob der Corona-Krise das Stadtlogo geändert. Ganz vorbildlich halten L und E nun Abstand.

17.25 Uhr: Zwei Sportveranstaltungen in Graz, die im Mai und Juni stattfinden hätten sollen, wurden verschoben: Einerseits der Ironman 70.3, der heuer das erste Mal in der Landeshauptstadt über die Bühne hätte gehen sollen. Andererseits der Grazathlon - der Hindernislauf durch die Stadt wurde auf voraussichtlich 5. September, einen Ersatztermin für den Ironman gibt es noch nicht.

16.55 Uhr: Jener Tiroler Supermarkt, der am Montag (30. März) wegen zwei Corona-Fällen geschlossen werden musste, soll bereits am Mittwoch (1. April) wieder geöffnet werden. Möglich wird das durch eine Wiener Technologie und steirisches Know-How. Eine Recherche von Raphael Ofner.

16.30 Uhr: Am Wochenende wurde ein mit Covid-19 infizierter Patient vom Krankenhaus in Graz ins LKH Weiz überstellt. Er wird dort isoliert behandelt.

16.15 Uhr: Zu den städtischen Hilfsangeboten kommt ab Mittwoch ein besonderes Service hinzu - das Grazer "Tratschofon".

15.45 Uhr: Zu viele Ausflügler - die Parkplätze Bärenschützklamm und Heuberg sind gesperrt. So will man die Besucherzahlen eindämmen.

Mund-Nasen-Schutz: So nähen Sie sich Ihre Maske selbst

14.50 Uhr: Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß nimmt zu den medial kursierenden Meldungen zur angeblichen Zahl und Verfügbarkeit von Beatmungsgeräten in der Steiermark Stellung: „Die Steiermark verfügt über ein deutlich höheres Potential an Beatmungsgeräten. Tatsächlich belaufen sich die Kapazitäten in der steirischen Spitalsversorgung auf 511 Stück, davon sind nach heutigem Stand 69 Prozent frei verfügbar“, berichtigt Landesrätin Bogner-Strauß jüngst kolportierte steirische Zahlen. Von den insgesamt 511 Geräten sind derzeit 159 in Verwendung. Mehr zum Thema.

14.35 Uhr: Steigende Arbeitslosenzahlen und Kurzarbeit-Anträge - die Mitarbeiter des AMS in der Südoststeiermark arbeiten auf Hochtouren und machen viele Überstunden. Mit Leiterin Lieselotte Puntigam hat Verena Gangl gesprochen.

14.15 Uhr: Eine positive Bilanz zieht man seitens der Stadt Graz im Hinblick auf die Einkauf-Hotline für Senioren. Bereits 500 Freiwillige haben sich gemeldet - berichtet Michael Saria.

14.00 Uhr: Für all jene, die aktuell Zweifel haben, hat das Rote Kreuz Voitsberg die Unterschiede zwischen Covid-19 und einer Pollenallergie zusammengefasst:

13.27 Uhr: Tradition verpflichtet: Der Musikverein Heilbrunn lässt das traditionelle Osterlied nicht ausfallen. Wie das in Krisenzeiten geht, hat Robert Breitler recherchiert.

13.05 Uhr: Wohnbaulandesrat Hans Seitinger und Soziallandesrätin Doris Kampus haben heute eine Videokonferenz mit den großen Wohnbauträgern. Themen: Wohnungsübergaben in der Corona-Krise, Unterstützung von Mietern uvm.

13 Uhr: Es war zu befürchten: Die Oper Graz muss alle für April geplanten Premieren absagen. Darunter sind Georges Bizets Oper "Die Perlenfischer" und der Ballettabend "Schwanengesang". Mehr von der Kulturredaktion.

12.35 Uhr: Mit gemischten Gefühlen betrachtet der steirische Pflege-Aktivist Klaus Katzianka das Prämien-Modell für 24-Stunden-Kräfte. 500 Euro seien wohl knapp bemessen. "Was soll sich die Betreuerin denken, der man erst die Familienbeihilfe kürzt und dann eine Prämie zahlt, weil sonst das System zusammenbricht?"

12.04 Uhr: Für "eine zentrale Beschaffung von Masken und Schutzausrüstung" machen sich der steirische Ärztekammerpräsident Herwig Lindner und Apothekerkammerpräsident Gerhard Kobinger stark. Man wolle "den gleichen Schutz wie Supermärkte und der gesamte Lebensmittelhandel".

>> Neue Masken: Der Verteilungsschlüssel <<

Die Kammern selbst haben Masken, Mäntel etc. aufgebracht. "Knapp 30.000 sollten es bis morgen Mittwoch sein." Bei im Schnitt 75.000 Kunden und Patienten in der Steiermark am Tag reicht es aber nicht.

Immerhin: Morgen werden 8872 Topschutzmasken für Ärzte von der Gesundheitskasse in die Steiermark geliefert. Lieferung für Ärztekammer Foto © ÄK

11.44 Uhr: Das Grazer Volkskundemuseum möchte für eine Ausstellung den "den aktuellen Umgang mit der Pandemie dokumentieren". Einreichen kann man unter diesem Link.

11.37 Uhr: Wie geht es mit der Schule weiter? Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) informierte darüber die Öffentlichkeit. Termin für ein Ende "dieser Betreuungsphase" nannte er keinen. Das sei nicht seriös, so der Minister. Sehr wohl versuche man, für Schüler gebrauchte Laptops und Rechner zu bekommen.

11.19 Uhr: Wie geht es eigentlich Joana Krismer? Sie stammt aus St. Stefan ob Stainz, brach zum Studieren nach Paris auf - und schilderte Simone Rendl die bangen Tage bis zu ihrer Heimkehr.

11.05 Uhr: Dem südoststeirischen Onlinehändler Niceshops beschert die Corona-Krise viele zusätzliche Aufträge. In den letzten Tagen wurden daher 25 neue Mitarbeiter aufgenommen, berichtet Thomas Plauder.

10.58 Uhr: Eine Prämie für 24-Stunden-Betreuer wird auch in Oberösterreich fließen. Dort im Rahmen von bis zu 1000 Euro. In der Steiermark wird die Maßnahme von der Wirtschaftskammer unterstützt. Just von jener Fachgruppe, die vehement gegen das Sozialressort des Landes prozessiert hat.

10.46 Uhr: Günter Hämmerle vom Institut für Molekulare Biowissenschaften war der erste Coronavirus-Infizierte der Uni. Inzwischen ist er genesen und möchte bei Testungen im Krankenhaus oder in mobiler Form vor Ort unterstützen.

10.28 Uhr: Kleiner Wechsel ins heitere Fach: „Die Obersteirer“ und haben sich und einen "Beitrag zur allgemeinen Stimmungsaufhellung" gemacht. Lesen Sie, hören Sie.

9.48 Uhr: Um die 24-Stunden-Betreuung aufrechtzuerhalten, zahlt das Land Steiermark nun jenen Betreuerinnen, die ihren Betreuungszeitraum in der Steiermark verlängern, eine Sonderprämie von maximal 500 Euro. Die Mittel kommen aus einem Sondertopf der Bundesregierung. "Die Antragstellung ist ab Mitte nächster Woche möglich", teilte das Ressort von Juliane Bogner-Strauß mit.

9.19 Uhr: Landespolitisches Echo auf die Erweiterung der Maßnahmen. "Die Vorgaben der Bundesregierung werden seitens der Landesregierung aus voller Überzeugung unterstützt", so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer via Aussendung. "Leider unterschätzen noch immer zahlreiche Menschen die Gefahren des Corona-Virus", so Vize-LH Anton Lang.

9.08 Uhr: Nicole Ginter aus Bruck/Mur und Markus Kehrer befinden sich seit Ende 2018 auf Weltreise. Doch dann ... Die vergangenen Tage versuchte das Duo nach Buenos Aires gelangen, um eine Chance auf den Heimflug nach Österreich zu haben. Nun haben sie es in die argentinische Hauptstadt geschafft, schreibt Redakteur Marco Mitterböck.

8.59 Uhr: Ist die Maskenpflicht im Supermarkt denn sinnvoll? Durchaus, da "wir von einer hohen Dunkelziffer an Infizierten und Menschen mit nur milden Symptomen ausgehen", sagt Hygiene-Experte Klaus Vander im Interview mit Sonja Krause.

8.50 Uhr: Verwaist bleibt die Landstube. Die für heute angesetzte Landtagssitzung findet nicht statt. Man tagt nur noch "für unaufschiebbar notwendige Angelegenheiten". Das wird nächste Woche sein, in einer Sondersitzung müssen ein paar Gesetze und Fristen auf die Krise angepasst werden. Beispiel: Die Wahl der Personalvertretung in die Gemeinden ist zu verschieben.

8.25 Uhr: Die Coronakrise stellt auch die mehr als 220 steirischen Pflegeheime auf die Probe. Manche sind kaum in der Lage, das gesetzlich vorgeschriebene Personal zu stellen. Deshalb hat das Land Steiermark zuletzt die Vorschriften flexibilisiert, um "in Krisensituationen Abweichungen von den vorgegebenen Qualitätsstandards machen zu können". Während der Krise ist eine "personelle Unterschreitungsmöglichkeit", wie es im Akt heißt, gestattet.

7.50 Uhr: Ab morgen sollen Österreichs Supermaktketten nur noch mit einer Maske (Mund-Nasen-Schutz) betreten werden. Die Branchenriesen stehen vor einer großen Aufgabe. Doch nicht nur sie, die Vinzimärkte rufen auf, ihnen Masken zu spenden.

7.33 Uhr: Bisher steht keine steirische Gemeinde unter Quarantäne. Zwar wurde eine Risikoeinschätzung für Lebring von der BH Leibnitz in enger Abstimmung mit dem Land durchgeführt, aber das letzte Mittel nicht ergriffen. Die Hintergründe lesen Sie hier.

7.02 Uhr: Abstand halten. Weil das auf Grazer Bauernmärkten nicht so recht klappt, kündigt der Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio verstärkte Kontrollen an. Freitags und samstags wird nun die Ordnungswache die Märkte kontrollieren. Mehr dazu von der Grazer Redaktion.

147 an Covid-19 erkrankte Personen werden in steirischen Krankenhäusern behandelt, 19 davon in intensivmedizinischer Betreuung.

05.00 Uhr: Sechs weitere Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind am Montag verstorben. Insgesamt sind in der Steiermark mit Stand Montagabend 30 Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, gestorben.

Die neuen Fälle:

zwei Frauen (Jahrgänge 1930 und 1937) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

ein Mann (Jahrgang 1926) und eine Frau (Jahrgang 1939) aus dem Bezirk Graz-Umgebung

ein Mann (Jahrgang 1936) aus der Landeshauptstadt Graz

ein Mann (Jahrgang 1950) aus dem Bezirk Deutschlandsberg

5.00 Uhr: Damit sich Pensionisten keinem Risiko einer Coronavirus-Infektion durch einen Bankbesuch aussetzen müssen, stellen Mitarbeiter der Sparkassen in Pöllau und Stubenberg von 1. bis 3. April die Pension auf Wunsch persönlich zu.