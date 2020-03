Triathlon Ironman 70.3 in Graz findet nicht im Mai statt

Facebook

© Getty Images for IRONMAN

Die erstmalige Austragung des Ironman70.3 in Graz wurde verschoben. Rund 3000 Athleten hatten sich bereits für den Triathlon über die Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren, 21 km Laufen) angemeldet, geplant war die Premiere am 24. Mai 2020. "Die Sicherheit und das Wohlergehen der Athleten haben besonders in Zeiten der weltweiten Covid-Pandemie oberste Priorität. Dazu zählt auch, dass wir den Anweisungen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und der Regierung genau Folge leisten", lautet es in einer ersten Aussendung des Veranstalters.