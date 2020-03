Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Leider folgt dieser Tage eine Veranstaltungsabsage nach der anderen. So musste jetzt auch der Grazathlon verschoben werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Grazathlon 2018 © (c) Richard Großschädl

Sportfreunde haben dieser Tage wenig Grund zu Lachen. Ohnehin fallen alle großen Spiele derzeit aus, nun muss auch der beliebte Grazathlon für 20. Juni 2020 abgesagt werden. Das Event, wo Athleten auf 11 Kilometern in den Gatsch hupfen, auf den Schloßberg laufen und viele an ihr konditionelles Limit stoßen, soll aber im Herbst nachgeholt werden. Voraussichtlicher neuer Termin: Samstag, 5. September 2020. Der Center West Junior Grazathlon soll am Freitag davor stattfinden (4.9.2020).