Judendorferin in Australien"Gesperrte Shops und Strafen am Strand"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Eva Murer lebt mit ihrer Familie in Melbourne. Sie schildert, wie Australien in die Corona-Krise schlittert.

Judendorferin in Australien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eva Murer berichtet aus Australien © Zoltan

Seit einigen Jahren lebt die Psychotherapeutin Eva Murer mit ihrem Mann Alexander (beide 45) und ihren Söhnen Nathan und Benedikt (11) in Thomastown bei Melbourne. Weit weg in einer anderen Welt - und doch erlebt die gebürtige Judendorf-Straßenglerin derzeit ganz Ähnliches wie wir hier in Österreich.