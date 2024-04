Nachdem in Süditalien am Montag ein 13 Monate altes Kind von zwei Pitbulls - andere Berichte sprechen von Molossern - tödlich verletzt worden ist, im März ein Jogger in einem Park in Rom von Rottweilern getötet wurde und vor wenigen Tagen einer Seniorin nach einer Attacke durch ihre eigenen fünf Hunde beide Arme amputiert werden mussten, werden nun mehr Kontrollen potenziell gefährlicher Hunde gefordert. Mehr dazu.

Schneefall in Steiermark und Kärnten

Stromausfälle, umgestürzte Bäume, Unfälle, Stau - ein Wintereinbruch sorgte teilweise für Turbulenzen in Süd- und Südost-Österreich.

Ministerin Raab: „Brauchen mehr Personal in Kinderbetreuungs-Einrichtungen“

Heute wird der Kinderbetreuungsmonitor der Statistik Austria präsentiert. Er soll Lage und Fortschritt in Sachen Kinderbetreuung messen. Alle Infos dazu hier.

Vater von Buben in der Hundebox: „Hätte meinen Sohn nicht erkannt“

Am Montagabend war der Vater des Buben, der von seiner Mutter gequält wurde, zu Gast bei Christoph Feurstein in „Thema“. Sein Opferanwalt fordert jetzt vom Land Niederösterreich 150.000 Euro Schmerzengeld. Der 14-Jährige lebt jetzt bei seinem Vater, der jahrelang um das alleinige Sorgerecht gekämpft hatte. Der Beitrag zum Nachlesen und das Interview zum Nachschauen.

Stardirigent erneut erkrankt: Mehrere Konzerte müssen abgesagt werden

Der 81-jährige Daniel Barenboim musste zuletzt immer wieder krankheitsbedingt passen. Auch Konzert der Berliner Philharmoniker betroffen. Mehr dazu.

Britisches Parlament beschloss Gesetz zu Asylpakt mit Ruanda

Migrantinnen und Migranten können künftig ungeachtet ihrer Herkunft in das ostafrikanische Land abgeschoben werden, wenn sie unerlaubt nach Großbritannien einreisen. Mehr dazu.

Warum es nicht egal ist, wer den ÖFB-Cup für sich entscheidet

Der SK Sturm und Rapid stehen sich im Cupfinale am 1. Mai gegenüber. Welche Auswirkungen es hat, wenn die Grazer oder die Wiener den Titel holen. Mehr dazu.

AUA-Bordpersonal: Am Mittwoch neue Verhandlungsrunde für Kollektivvertrag

Die Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag für das Bordpersonal der AUA haben zu keinem Abschluss geführt. Die nächste Gesprächsrunde soll nun am Mittwoch stattfinden, so die Gewerkschaft zur APA. Das Tauziehen um einen neuen Bordpersonal-Kollektivvertrag dauert bereits mehrere Monate. Mehr dazu.

Mutter stirbt nach Besuch in Sushi-Lokal

Die Finanzberaterin Donna Ventura (64) verstarb 13 Tage nachdem sie in dem Lokal in Montana (USA) eine Special Roll verzehrt hatte, 51 Gäste erkrankten schwer. Das Lokal hat weiterhin geöffnet. Mehr dazu.

Kein Comeback: Céline Dion spricht über ihre unheilbare Krankheit

Sängerin Céline Dion, die an dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom leidet, hat sich für das Mai-Cover der französischen „Vogue“ ablichten lassen. In einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift spricht sie über ihr Leben mit der seltenen Autoimmunerkrankung.

Zahlreiche Influencer vermarkten Energydrinks, doch der Koffeingehalt pro Dose kann behördliche Empfehlung für Kinder und Jugendliche weit übersteigen. Der VKI untersuchte die populärsten Drinks und deren Koffeingehalt.

