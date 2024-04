Sie wurde zu Hause von ihren fünf großen Hunden angegriffen. Dieser schreckliche Vorfall passierte einer 83-jährigen Frau aus Mortise in der Provinz Padua, westlich von Venedig. Aufgrund der schweren Verletzungen mussten der älteren Frau im Krankenhaus der gesamte rechte Arm und der linke Unterarm amputiert werden. Das berichtet die italienische Nachrichtenseite Rai News.

Die Frau wurde von den Carabinieri gerettet, die in die Wohnung eindrangen, die Tiere entfernten und die Frau fanden, als sie bewusstlos auf dem Boden lag. Die 83-jährige Frau befindet sich nun in einem kritischen Zustand, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Genauere Umstände sind bislang noch nicht bekannt.