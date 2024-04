Wer als gebürtiger Deutscher mit einer italienischen Frau und zwei Töchtern im altösterreichischen Adria-Seebad Grado lebt, hat viel zu erzählen. Stefan Maiwald tut dies in seinen beliebten Büchern und selten, aber unterhaltsam auch „live“. Am Montag hatte ich das Vergnügen, die Präsentation seines neuen Buches „Die Spaghetti-vongole-Tagebücher“ zu moderieren. Und es war wirklich ein Vergnügen. Kollege Maiwald plauderte heitere Grado-Geheimtipps aus und beteuerte, nur vormittags in Pinos Bar, dem Schauplatz seines Buches „Meine Bar in Italien“, zu sitzen. Nach seiner Vorlesereise durch Österreich werden Sie ihn dort wieder finden – natürlich beim Arbeiten an seiner Kolumne „Post aus Grado“ für die Kleine Zeitung. Sie ist, wie immer exklusiv vorab, auch hier im Alpe-Adria-Newsletter zu lesen.

Gute Unterhaltung!