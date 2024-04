Österreicher angeklagt: 78 Millionen Euro von Ex-Adria-Airways-Manager gefordert

Gegen die Ex-Manager der slowenischen Fluglinie wurde Schadenersatzklage wegen Insolvenzverschleppung in Höhe von 78 Millionen Euro eingereicht. Die Verhandlung findet am Bezirksgericht Krain am 12. Juli statt.