Große Aufregung in Graz: Nach bereits zwei mutmaßlichen Anschlagsversuchen auf Mitglieder der Glaubensgemeinschaft Jehovas Zeugen hat es am Donnerstagabend wieder Bombenalarm gegeben. Mehr dazu hier.

Hier im Königreichsaal wurde das Paket gefunden © KLZ/ Stefan Pajman

Rekordwochenende in beiden Bundesländern: Im Klagenfurter Becken und in der Südsteiermark wird es laut Meteorologe wärmer als auf Mallorca. Lesen Sie mehr.

Vierbergelauf: Das sonnige Wetter sorgt für ein Massenspektakel

Tausende Pilger sind am Vierbergelauf in Kärnten unterwegs. Lautsprecherboxen, extrem starke Stirnlampen und laute Handytelefonate sorgten für Unmut. Am frühen Morgen feierte der Bischof eine Feldmesse. Hier geht es zum Live-Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Rund um die Kirche am Veitsberg haben sich Hunderte Menschen getroffen © Lux

Graz: Brisanter Fan-Gipfel im Bürgermeister-Amt

Die Stadion-Problematik in Graz wird und wird nicht gelöst. Heute hat eine Abordnung der Sturm-Fans einen Termin bei Bürgermeisterin Elke Kahr. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Kroatien rüstet Verkehrsüberwachung auf: Kameras filmen auch Innenraum

37 moderne Kameras, die auch den Innenraum überwachen können, werden zwischen 111 Standorten in Kroatien wechseln. Die Installation hat begonnen. Mit Beginn der Sommersaison sollen alle im Einsatz sein. Mehr dazu hier.

Peinlicher Foto-Fehler um Ski-Star amüsiert Internet-Nutzer

Sofia Goggia zierte das Cover des Magazins „Sette“. Dabei kam es zu einem kuriosen Fehler, der im Internet nicht unkommentiert bleibt. Zum Artikel.

Wie nun die Weichen für die Zinswende gestellt werden

Chancen auf Zinssenkung im Juni steigen. Zumindest in der Euro-Zone. Das vermeintliche „Drehbuch zur Zinswende“ musste seit Herbst komplett neu geschrieben werden. Mehr dazu hier.

Nichte von Hans Knauß hat Leukämie: „Anfangs war es wie Todesurteil“

Bei Olivia Knauß wurde im März Leukämie diagnostiziert. Nach dem ersten Schock organisiert sie nun eine Typisierungsaktion für Stammzellenspender in Schladming. Und hofft auf viele Freiwillige. Hier können Sie helfen.

Die 25-Jährige geht mit ihrer Erkrankung sehr offen um © Privat

Angelina Jolie zeigt sich stolz mit Tochter Vivienne

Angelina Jolie und ihre Tochter Vivienne sind gemeinsam über den roten Teppich der Broadway-Premiere von „The Outsiders“ gelaufen. Zu den Fotos.

Meine Empfehlung: Warum bin ich nur so vergesslich, Frau Macedonia?

Gehirnforscherin Manuela Macedonia erklärt im aktuellen „Ist das gesund?“-Podcast, wie chronischer Stress unser Gehirn schrumpfen lässt und wie Schlaf, die richtige Ernährung und Kuscheln Stresshormone verschwinden lassen. Lesen Sie mehr.

Hören Sie hier gleich, wie man dem Gehirn „Wellness“ verschafft

