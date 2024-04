„Hatschi“, hört man es bereits seit einigen Tagen an jeder Ecke ertönen. Schuld ist zumeist gar nicht eine herkömmliche Erkältung mit rinnender Nase, sondern derzeit hängt es viel öfter mit den Pollen zusammen. Im gesamten Landesgebiet von Kärnten ist derzeit die Birke in Vollblüte. „Das heurige Jahr zeichnet sich durch eine überdurchschnittlich hohe Pollenproduktion der Birke aus. Derzeit gibt es im Tagesrhythmus der Pollenabgabe keinen Zeitabschnitt, in dem die allergische Reizschwelle nicht überschritten werden kann“, sagt Helmut Zwander vom Pollenwarndienst Kärnten.