Ein professionelles Crystal-Meth-Drogenlabor in einer Wohnung mitten in der Grazer Innenstadt. Die Produktion des synthetischen Suchtgifts Crystal Meth, das extrem aufputschend wirkt und rasch süchtig macht. Schwunghafter Handel und Besitz mit „Meth“ und Mephedron trotz einer einschlägigen Verurteilung. Im Zentrum der Vorwürfe: ein Verdächtiger, der aus einer FPÖ-Politikerfamilie stammt. Diese Zutaten sorgten letzten Sommer für Schlagzeilen – am Freitag wird der Fall am Straflandesgericht aufgerollt.