52 Kilometer und 1500 Höhenmeter legen die Vierbergler jedes Jahr am Dreinagelfreitag, dem zweiten Freitag nach Ostern, binnen etwa 16 Stunden zurück. Um Mitternacht ist es wieder so weit: Nach einer Heiligen Messe am Magdalensberg starten Tausende Pilger ihren Weg über Ulrichsberg und Veitsberg auf den Lorenziberg. So die Prognosen stimmen, ist das Wetter bei der traditionellen Wallfahrt heuer sonnig und warm.