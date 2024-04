Im Bereich des Seedreieckes in Villach Vassach hat sich in den frühen Morgenstunden am Freitag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw ist mit einem Lkw frontal kollidiert. Die Lenkerin des Kleinwagens wurde durch die Wucht des Aufpralls tödlich verletzt. Sie musste von den Einsatzkräften der Hauptfeuerwache Villach aus dem Wrack befreit werden. Die Ärzte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Der Lenker des mit Stickstoff beladenen Lkw wurde leicht verletzt und zur Beobachtung ins LKH Villach eingeliefert.