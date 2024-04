Das Strandbad Klagenfurt öffnet bereits am morgigen Samstag. „Völlig zu Recht“, sagt Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet: „Uns erwartet ein außergewöhnlich warmes Wochenende. Am Sonntag rechnen wir mit Höchstwerten von bis zu 30 Grad in Kärnten und in der Steiermark. Für Kärnten wäre das eine neue Bestmarke. So heiß war es in Kärnten um diese Jahreszeit noch nie.“

In Bruck an der Mur hingegen hatte es bereits am 7. April 30 Grad. „Am Sonntag könnte es in der Südsteiermark wieder 30 Grad haben. Das heißt, wir hätten in der Steiermark innerhalb von zehn Tagen zweimal diesen Rekordwert erreicht“, fasst Zimmermann zusammen. In der Südsteiermark werden aus jetziger Sicht sogar 31 Grad erwartet, sagt Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer.

Demnach wird es jedenfalls in Kärnten und in der Steiermark am Wochenende wärmer als auf Mallorca. „Auf Mallorca wird es mit 25 bis 28 Grad nicht ganz so heiß wie im Klagenfurter Becken und in der Südoststeiermark“, ergänzt Ubimet-Meteorologe Marcus Rubel.

Am Montag ändert sich die Wetterlage nachhaltig. Es kommt zu einem Wetterumschwung mit Regen und Temperatursturz. „Der Dienstag fällt komplett ins Wasser, die Temperaturen könnten beispielsweise in der nördlichen Obersteiermark auf zehn Grad sinken“, sagt Rubel. Von einer „kalten Dusche“ spricht auch Meteorologe Kulmer. Verantwortlich dafür ist eine Kaltfront, die vom Norden her kommt. Am Dienstag gehen die Meteorologen davon aus, dass es in beiden Bundesländern „sehr ergiebig“ regnet. Bis zu 40 Liter und das flächendeckend, meint Kulmer.

Zimmermann sagt: „So warm wie am Wochenende wird es dann lange nicht mehr.“ In diesem Sinne rät der Meteorologe: „Nutzen Sie das schöne Wetter am Samstag und am Sonntag.“