Der Sommer drückt aufs Tempo, die Klagenfurter Stadtwerke auch. Schon Anfang April wagten die ersten Mutigen im Strandbad den Sprung ins kühle Nass - bei Temperaturen knapp an der 30-Grad-Marke. Das größte Binnenseestrandbad Europas war beim herrlichen „Sommer im April“ auch in den vergangenen Tagen gut gefüllt, obwohl offiziell noch nicht in Betrieb. Geplanter Start in die Saison wäre der 27. April gewesen, Betonung auf gewesen.

Teamleiter Heinrich Altenberger (links) und Betriebsleiter Hans-Jürgen Mitterer © Markus Traussnig

„Wir sehen es als Dienst am Kunden, heuer früher zu öffnen“, sagt Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole. Dafür habe man alle Hebel in Bewegung gesetzt. Die ganze Infrastruktur wird noch nicht in Betrieb gehen, dafür sei die Vorlaufzeit zu kurz. „Es müssen noch Arbeiten erledigt werden, die Wiese wurde teilweise eingesät“, erklärt Gerald Florian, neuer Leiter der Segmente Freizeit, Bäder und Campingplatz der Stadtwerke.

Ab Samstag, 13. April, wird eine Brücke für Sonnenhungrige geöffnet. „Ein Bademeister wird ein Auge auf die Gäste haben, die Umkleiden sind geöffnet, ebenso wie die Sanitäranlagen“, sagt Smole. Zudem befindet sich direkt neben dem Steg der Gastrobetrieb „Sunset“ - es ist also alles angerichtet für einen perfekten Badetag. Und das bei freiem Eintritt, der Zugang ist über die offene Promenade möglich. „Die Brücke wird bei Schönwetter von 10 bis 18 Uhr offen haben“, sagt Smole, der sich über viele Gäste freut, aber auch an die Eigenverantwortung der Besucherinnen und Besucher appelliert: „Bei aller vorsommerlichen Freude darf man nicht außer Acht lassen, dass der See noch eiskalt ist.“ Derzeit pendelt sich die Wassertemperatur rund um die zehn Grad ein. Die anderen Stege bleiben noch gesperrt, auch daran möge man sich halten.

7. April: Viele Besucher nutzten die ersten warmen Sonnentage aus, obwohl die Stege offiziell noch nicht geöffnet sind © KLZ

20 bis 25 Mitarbeiter sind derzeit damit beschäftigt, das Strandbad (zu Spitzenzeiten tummeln sich hier mehr als 10.000 Baderatten) auf den „großen“ Saisonstart am 27. April vorzubereiten. Das Team um Hans-Jürgen Mitterer, neuer Betriebsleiter, hat alle Hände voll zu tun, bei Teamleiter Heinrich Altenberger laufen alle Fäden der aktuell anstehenden Arbeiten zusammen. Übrigens: Auch die Bäder Loretto und Maiernigg tauchen am 27. April offiziell in die Saison ein.