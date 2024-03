„Wir kehren zurück nach Klagenfurt, obwohl wir eigentlich noch nie hier waren“, sagt Kärntens Landessportdirektor Arno Arthofer. Der Grund, warum der Lauf vor mehr als zehn Jahren ins Leben gerufen wurde, war ein trauriger. „Eine Freundin ist schwer an Krebs erkrankt. Ihr Wunsch im Krankenhaus war es, noch einmal die Kirschblüte in Klagenfurt mitzuerleben, sie hat es damals leider nicht mehr geschafft.“ Ihr zu Ehren, und um die Kinderkrebshilfe zu unterstützen, wurde der erste Kirschblütenlauf ins Leben gerufen. Über die Bühne gehen hätte er in Klagenfurt sollen, aus verschiedenen Gründen war das allerdings nicht möglich - so wurde Krumpendorf zur Heimat des Laufs, der mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist.

Im Sinne des Freundeskreises, der für die Organisation zuständig war, übernahmen nun die Naturfreunde Klagenfurt die Durchführung. „Es freut uns, dass wir dieses Event im Sinne der Gründer fortführen dürfen“, sagt Benjamin Hell, Vorsitzender der Naturfrende Klagenfurt, der von seiner Stellvertreterin Simone Singh und vielen Ehrenamtlichen unterstützt wird. Das Besondere am heurigen Lauf: Die Klagenfurt-Premiere wird von den Stadtwerken mitgetragen, es kann also direkt am Wörthersee gelaufen werden. „Die schönste Laufstrecke Kärntens wird auch die schönste Location für den Start und das Ziel haben, nämlich das Strandbad Klagenfurt.“ Erwin Smole schmunzelt bei diesem Satz sichtlich stolz, ist er als Vorstand der Klagenfurter Stadtwerke mit seinem Unternehmen heuer doch erstmals Teil der „Kirschblütenlauf-Familie“.

Benjamin Hell (Naturfreunde Klagenfurt), Simone Singh (Naturfreunde), Phlilipp Liesnig (Vizebürgermeister Klagenfurt), Evelyne Ferra (Kinderkrebshilfe), Arno Arthofer (Sportdirektor), Erwin Smole (Stadtwerke) © Christian Wetternig

Für Philipp Liesnig, Klagenfurter Vizebürgermeister und Landesvorsitzender der Naturfreunde, ist es „eine große Ehre, diese karitative Veranstaltung zu unterstützen“. Die Nenngebühr von 25 Euro gehen als Spende an die Kärntner Kinderkrebshilfe. „Und für das sind wir sehr dankbar“, erklärt Obfrau Evelyne Ferra.

Rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zum Lauf am 11. Mai in der Ostbucht erwartet, Anmeldungen sind ab sofort möglich.