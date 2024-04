Es wäre der früheste 30er in Österreichs Messgeschichte: Vereinzelt könnten dieses Wochenende in der Steiermark sogar 30 Grad möglich sein, besonders am Sonntag und am Montag, prognostizieren die Meteorologen der Geosphere Austria. Damit würden die Höchstwerte um etwa 10 bis 15 Grad über den für Anfang April typischen Werten liegen. „Man könnte es rekordverdächtig nennen“, so Hannes Rieder schon am Mittwoch zur Kleinen Zeitung.

Ob die 30-Grad-Marke wirklich erreicht wird, hängt hauptsächlich vom Saharastaub ab, der am Sonntag mit der heißen Luft aus Nordafrika auch wieder in der Steiermark zu erwarten ist: „Wird es zu diesig, könnte es ein bis zwei Grad kühler werden“, so Rieder. Nach aktuellem Stand der Prognose wird das aber in Österreich nicht so stark ausfallen wie am letzten Wochenende und die höchsten Konzentrationen der Staubwolke ziehen am Sonntag über Spanien, Frankreich und Deutschland.

Am heutigen Samstag werden in der Steiermark Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad erwartet, am Sonntag könnten dann die erwarteten Tageshöchsttemperaturen von 27 bis 30 Grad die Rekordwerte für den April bringen – und zwar vor allem im Mur- und im Ennstal. In der Früh bleibt es mit 3 bis 8 Grad aber verhältnismäßig frisch.

So früh wie noch nie in der Messgeschichte

Einen Hitzetag (also mindestens 30 Grad) hat es so früh im Jahr noch nie in Österreichs Messgeschichte gegeben. Den bisher frühesten 30er gab es am 17. April 1934 in der Stadt Salzburg. In der Steiermark fiel die Marke 1968 am 24. April in Leibnitz.

Erster Hitzetag immer früher

Durch die Klimaerwärmung würden sehr warme Wetterlagen immer früher auf, so die Expertinnen und Experten der Geosphere. Auch in durchschnittlichen Jahren würde die 30-Grad-Marke mittlerweile deutlich früher erreicht als noch vor einigen Jahrzehnten. „In der jüngeren Vergangenheit, in der Klimaperiode 1991–2020, wurde in Österreich der erste 30er im Durchschnitt am 19. Mai erreicht, wobei die typische Schwankungsbreite von Anfang Mai bis Anfang Juni reichte“, sagt Alexander Orlik, Klimatologe an der GeoSphere Austria, „in der Klimaperiode 1961–1990 wurde die 30-Grad-Marke im Durchschnitt am 30. Mai erreicht, mit einer typischen Schwankung von Mitte Mai bis Mitte Juni.“