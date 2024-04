Tropentag ist die meteorologisch-klimatologische Bezeichnung für einen Tag, an dem die Höchsttemperatur 30 Grad übersteigt. Einen solchen Tropentag gab es in Österreich so früh im April noch nie (der bisher früheste 30-er wurde am 17. April 1934 in der Stadt Salzburg gemessen), obwohl Kärnten am 7. April 2011 ganz knapp daran streifte: An diesem Tag kletterte das Thermometer in Pörtschach auf 29,9 Grad. Und exakt 13 Jahre später könnte nun der 30-er tatsächlich geknackt werden.

Der Samstag ist diesbezüglich ideal zum „Aufwärmen“. „Es wird sommerlich und die Temperaturen steigen in Kärnten uns Osttirol auf 25 bis 27 Grad“, sagt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. „Am Sonntag werden sich im Lavanttal 29 Grad ausgehen. Der 30-er wahrscheinlich nicht“, schätzt der Meteorologe. Die Frühtemperaturen (4 bis 9 Grad) sprechen dagegen, dass es sich so stark erwärmt. Aber auch der Föhneffekt, der in Kärnten nicht so stark zum Tragen kommen sollte.

Ob die 30-Grad-Marke in Kärnten und Osttirol an diesem Wochenende wirklich erreicht wird, hängt auch vom Saharastaub ab, der am Sonntag mit der heißen Luft aus Nordafrika zu erwarten ist. Wird es zu diesig, könnte es ein bis zwei Grad kühler werden. Nach aktuellem Stand der Prognose werde der Saharastaub nicht so stark ausfallen wie am letzten Wochenende und die höchsten Konzentrationen der Staubwolke ziehen diesmal über Spanien, Frankreich und Deutschland, so Zimmermann.

„Abkühlung“ am Mittwoch

Die aktuellen Temperaturen in Kärnten und Osttirol nennt er „außergewöhnlich.“ Sie seien im Bergland um 14 bis 15 Grad über dem langjährigen Mittel, in Klagenfurt um 12 bis 13 Grad. Der weitere Trend: Auch für den Montag kündigt sich recht sonniges und warmes Wetter mit Höchstwerten zwischen 22 und 28 Grad an, am Dienstag sind noch 26 Grad möglich, ehe in der Nacht auf Mittwoch eine Kaltfront Abkühlung bringt. Mit 20 Grad Höchsttemperatur bleibt es dennoch zu warm.

Durch die Klimaerwärmung würden sehr warme Wetterlagen immer früher auftreten, heißt es vom Wetterdienst GeoSphere. Auch in durchschnittlichen Jahren würde die 30-Grad-Marke mittlerweile deutlich früher erreicht als noch vor einigen Jahrzehnten. „In der Klimaperiode 1991–2020 wurde in Österreich der erste 30-er im Durchschnitt am 19. Mai erreicht, wobei die typische Schwankungsbreite von Anfang Mai bis Anfang Juni reichte“, sagt Alexander Orlik, Klimatologe an der GeoSphere Austria, „in der Klimaperiode 1961–1990 wurde die 30-Grad-Marke im Durchschnitt am 30. Mai erreicht, mit einer typischen Schwankung von Mitte Mai bis Mitte Juni.“