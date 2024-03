Die Suche nach den Osternestern und -eiern ist hoffentlich schon erledigt. Falls nicht, heißt es: Gummistiefel und Regenmantel vorbereiten, denn es wird nass. Leichtere Geschenke sollten zudem beschwert werden, denn: „Am Ostersonntag bläst vor allem in den östlichen Landesteilen lebhafter bis kräftiger föhniger Südwestwind. Im Nahbereich der Karawanken können auch stürmische Böen um 70 km/h mit dabei sein“, heißt es von GeoSphere Austria (ehemals Zamg).

Nach Osten hin scheint zwar zunächst teilweise die Sonne, durch den immer noch den Himmel dominierenden Saharastaub ist es aber sehr diesig. Das Wetter wird in allerdings bald zu Fall bringen - der Staub wird Straßen und Autos „verzieren“. In Oberkärnten überwiegen meist die Wolken und es beginnt am Vormittag von Südwesten her nach und nach in vielen Regionen zu regnen. Teilweise gehen sogar kräftige Regengüsse nieder, die den Saharastaub vom Himmel auf die Erde waschen.

„Am Nachmittag treffen auch in Mittel- und Unterkärnten mehr Wolken samt Schauerstraßen ein“, es bleibe mancherorts aber auch trocken. „Am Abend klingen die Schauer im Osten größtenteils wieder ab, nach Westen hin und in den Karawanken hört der Regen nur vorübergehend auf. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen zwölf Grad im trüben Oberen Gailtal und 20 Grad vereinzelt mit Föhn in Unterkärnten“, prophezeien die Meteorolgen.

Prognose für die Nacht und Montag

In der Nacht zum Montag soll speziell in Unterkärnten stellenweise weiterhin kräftiger Südwind durchgreifen, im Nahbereich der Karawanken sind wiederholt stürmische Böen möglich. Teilweise lockert es im Osten durch den Föhn auf und damit bleibt es örtlich in der Nacht sehr mild. Nach Westen hin ist es dagegen häufig stark bewölkt und von Südwesten beginnt es in der zweiten Nachthälfte vermehrt zu regnen. Im Bereich der Karnischen Alpen macht der Regen streckenweise vom Nachmittag weg keine Pause. In den Morgenstunden wird der Regen oft kräftig. Die tiefsten Temperaturen liegen zwischen sechs und elf Grad, wo der Föhn permanent durchgreift, könnte es auch milder bleiben.

„Am Ostermontag breitet sich mit einer Kaltfront aus Westen und einem kleinen Mittelmeertief im Tagesverlauf Regen auf ganz Kärnten aus. In Oberkärnten regnet es von Beginn an teils kräftig und der Regen macht meist erst zum Abend hin längere Pausen“, prognostizieren die Meteorologen. Im Klagenfurter Becken und im Lavanttal werde es voraussichtlich erst ab Mittag allmählich nass. Hier gibt es anfangs da und dort sogar noch Sonnenfenster, denn der Südföhn bläst in Unterkärnten regional noch kräftig. Mit der Kaltfront dreht der Wind auf Nordwest und im Zuge dessen sind überall noch einmal heftige Windböen möglich. Mit dem Regen wird der Wind aber bald schwächer. Höchstwerte von West nach Ost: zwölf bis knapp 20 Grad.