Nicht nur Osterfeuer haben Tradition, sondern auch der Versuch von Jugendlichen, die Osterhaufen einer „befreundeten“ Burschenschaft oder Landjugend schon vor dem Karsamstag heimlich abzufackeln. Ein Versuch dieser Art endete in der Nacht zum Samstag für zwei junge Männer aus dem Bezirk Feldkirchen mit schlimmen Folgen. Sie waren kurz vor Mitternacht zu einem „bewachten“ Osterhaufen in Glanegg geschlichen und hatten diesen in Brand gesteckt. In der „Hektik“ erlitten beide Verbrennungen im Gesicht und an den Händen. Im Anschluss soll es auch zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Die jungen Männer mussten von der Rettung versorgt werden.