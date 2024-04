Februar und März waren in Kärnten bereits ungewöhnlich warm, der April scheint sich in diese Reihe einzuordnen. Bis zum Wochenende sind es noch einige Tage, weshalb es noch kleinere Unsicherheiten gibt. Doch eines ist für Meteorologen klar: Es wird heiß – wie heiß, das ist die Frage. „Es wird in ganz Kärnten und Osttirol sehr wahrscheinlich verbreitet sommerlich. Wir wissen aber noch nicht, ob wir mit Höchstwerten von 27 oder gar von 29 Grad rechnen können“, erklärt Martin Ortner von GeoSphere Austria (ehemals ZAMG).