Am Dienstag erstattete ein 41-jähriger Mann aus Klagenfurt Anzeige, dass er Opfer eines Diebstahls wurde. Beim Siedeln am Osterwochenende soll ein Unbekannter die Brieftasche des Mannes aus dem Transporter gestohlen haben. Der Klagenfurter gab gegenüber der Polizei an, dass er plötzlich das Bellen seines Hundes wahrnahm. Er und seine Lebensgefährtin hielten Nachschau. Als sie wieder zurückkamen, sahen sie einen Mann, der über eine Rampe sprang. Die beiden schenkten dem jedoch vorerst keine Beachtung.

Erst als der 41-Jährige zwei Tage später etwas bezahlen wollte, bemerkte er den Diebstahl seiner Bankomatkarten. Er stellte schließlich fest, dass jemand mehrere tausend Euro von seinem Konto abgehoben hatte und mehrere Einkäufe an Zigarettenautomaten tätigte.

Personenbeschreibung

Der unbekannte Mann war schwarz gekleidet. Er soll circa 25 bis 30 Jahre alt, und 175 Zentimeter groß sein. Weitere Erhebungen werden von der Polizei geführt.