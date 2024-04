Um ihr Geld betrogen wurde eine 93-jährige Klagenfurterin. Schon am 8. März dieses Jahres wurde sie telefonisch von einem vermeintlichen Broker zu einer Geldüberweisung in der Höhe von mehreren hundert Euro überredet. An drei weiteren Tagen kontaktierte der Betrüger die Frau neuerlich und konnte sie zu drei weiteren Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro überreden.

Tausende Euro Schaden

Eine der getätigten Überweisungen wurde vom Empfänger retourniert, eine weitere Überweisung konnte von der Bank erfolgreich zurückgebucht werden. Der Frau entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.