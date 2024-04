Hören Sie hier gleich, wie man dem Gehirn „Wellness“ verschafft

Die Corona-Jahre, die weltweiten Krisenherde, die Sorgen und Nöten des Alltags: All das hat uns in einen permanenten Ausnahmezustand versetzt, der auch am Gehirn seine Spuren hinterlässt. Ein typisches Symptom dieses Dauerstresses: Vergesslichkeit. „Unser Kurzzeitgedächtnis ist im Hippocampus angesiedelt – und genau dieser Bereich unseres Gehirns ist besonders stressanfällig“, erklärt die Neurowissenschaftlerin Manuela Macedonia. In ihrem aktuellen Buch entwirft sie deshalb einen Fünf-Punkte-Plan, um die Gesundheit unseres Gehirns zu fördern.

Warum unser Gehirn auch Wellness braucht, wie gefährlich die ständige Ausschüttung von Stresshormonen ist und welche und wie viel Bewegung dagegen wirken, erklärt die Gehirnforscherin Manuela Macedonia in der aktuellen Folge von „Ist das gesund?“, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung im Gespräch mit Redakteurin Sonja Krause.