Der von der ÖVP eingesetzte Untersuchungsausschuss zum „rot-blauen Machtmissbrauch“ ist heute blau gefärbt. Am frühen Nachmittag ist FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl geladen, der zu seiner Zeit als Innenminister in der Regierung mit der ÖVP befragt werden soll. Ebenfalls zugesagt hat Kickls früherer Kabinettschef und nunmehriger blauer Klubobmann im niederösterreichischen Landtag, Reinhard Teufel.

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und aus Kärnten:

Welche Asylregeln nun in der EU gelten

Rechte Kräfte wüten, da ihrer Meinung nach die neu beschlossenen Asyl-Maßnahmen der EU nicht weit genug gingen. Linke Kräfte sehen hingegen einen drastischen Kurswechsel. Aber was steht genau im neuen Pakt?

AUA-Chefin: „Hoffe, dass wir die Airline nicht neu denken müssen“

Noch gibt es keine Einigung bei der AUA im Streit um einen neuen Kollektivvertrag. AUA-Chefin Mann warnt im Ö1-Morgenjournal vor zu hohen Lohnabschlüssen. Sie würden die Fluglinie gefährden. Weitere Streiks sind nicht ausgeschlossen. Zum Artikel.

Suche nach Lawinenabgang, offenbar mehrere Verschüttete

In Tirol kam es zu einem Lawinenabgang. Zehn Menschen dürfte verschüttet worden sein. Die Sucharbeiten laufen auf Hochtouren. Mehr dazu.

Jeder zweite über 50-Jährige hat ein Haus

Eine neue Wohnstudie zeigt, dass die durchschnittliche Wohnfläche der Österreicher bei 113 Quadratmeter liegt. Wohnungen sind die häufigste Wohnform, besonders viele Eigentümer gibt es in Niederösterreich, Kärnten und Oberösterreich. Zum Artikel.

EZB-Rat tagt: Weichenstellung für erste Zinssenkung erwartet

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am Donnerstag nach Einschätzung von Ökonomen ihren Leitzins voraussichtlich nicht antasten. Es wäre das fünfte Mal in Folge, dass die Notenbank die Zinsen nicht verändert. Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde dürfte jedoch eine Zinssenkung für Juni signalisieren. Zum Artikel.

Massive Kamikaze-Angriffe auf ukrainische Energieanlagen

Russische Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Nacht auf Donnerstag mit mehr als 40 Raketen und mehr als 40 Drohnen angegriffen. Ziel sei die kritische Infrastruktur gewesen, erklärte Selenskyj. Zum Artikel.

Abtreibung wird zum zentralen Wahlkampfthema in den USA

In Arizona setzt ein Gericht ein Abtreibungsgesetz von 1864 durch und liefert US-Präsident Joe Biden damit Munition für eine Debatte, bei der sein Rivale Donald Trump schon jetzt mit dem Rücken zur Wand steht. Zum Artikel.

Seltener Vogel klopft in Kärnten ans Fenster einer Schule

Ein Waldrapp machte am Fensterbrett des BG Tanzenberg Halt. Er krächzt, klopft ans Fenster und scheint mit dem Mädchen zu kommunizieren. Ein Experte erklärt: „Das Tier interagierte wohl mit seinem Spiegelbild.“ Zum Artikel.

Illegale Bautätigkeiten auf berühmter Herzinsel in Kroatien

Verbauungen der Küste regen in Kroatien bereits seit längerem auf. Nun trifft es auch die berühmte Herzinsel Galešnjak, auf der gerade ein Anlegeplatz gebaut wird. Der Errichter des Konstruktes verstößt gegen kroatische Bauvorschriften. Zum Artikel.

Die dalmatinische Insel Galešnjak zählt zu den wichtigsten touristischen Wahrzeichen Kroatiens © IMAGO / Brch

Straka gelingt beim „Warm up“ für das US-Masters ein Hole in One

Sepp Straka hat es wieder getan. Der österreichische Golf-Star schaffte wie im Vorjahr (damals im Training) im unmittelbaren Vorfeld des US Masters in Augusta ein Hole in One. Zum Artikel.

Superstar Anna Gasser verrät: „Olympiajahr wird mein letztes sein“

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser (32) spricht über das Big-Air-Spektakel in Klagenfurt, neue Tricks und, dass sie bei der Heim-WM 2027 nur als Zuseherin dabei sein wird. Das Interview in voller Länge. (Kleine Zeitung PLUS)

Pro Sieben Moderator Elton wird ersetzt

Bei „Schlag den Star“ wird es Elton nicht mehr geben, das gab ProSieben bekannt. Eine Entscheidung, die der Moderator nicht freiwillig getroffen hat. Er sei nun „wütend, aber vor allem traurig“ und kritisiert den Senderchef scharf. Zum Artikel.

Lebensretter nach Erdbeben: Die berührende Geschichte von Roger

Der Labrador Retriever Roger hätte eigentlich als Drogenspürhund arbeiten sollen, doch nachdem er zu freundlich für den Beruf war, startete er als Rettungshund so richtig durch. Zum Artikel.

Meine Empfehlung: Wie man Parkinson frühzeitig erkennt

Parkinson ist die am stärksten zunehmende neurologische Erkrankung. Der heutige Welt-Parkinson-Tag soll darauf aufmerksam machen. Auf welche Anzeichen man achten soll und welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Antworten auf die wichtigsten Fragen.