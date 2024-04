Illegale Verbauungen der Küste regen in Kroatien auf. Ende Februar sorgen Drohnenvideos von zubetonierten Küsten bei Umag für Aufsehen. Die Gemeinde warnt: „Ausländer zerstören unsere Küste“. Nun trifft es ein touristisches Wahrzeichen Kroatiens im Pašman-Kanal. Wie morski.hr berichtet, wird an der Küste der weltberühmten Herzinsel – Otok Galešnjak – gerade ein Anlegeplatz errichtet. Auf Fotos sind Säcke gefüllt mit Schüttgut zu sehen. Sie wurden sauber übereinandergestapelt im Meer versenkt. In die Säcke sind Bewehrungsstangen aus Stahl eingelassen. Alles deutet darauf hin, dass hier bald ein Pier aus Beton entstehen soll.