Die außergewöhnliche Form von Galešnjak, der herzförmigen Insel im Pašman-Kanal nahe Zadar, wurde bereits im frühen 19. Jahrhundert von Napoleons Kartograf Charles-François Beautemps-Beaupré aufgezeichnet, der sie 1806 in seinen Atlas der dalmatinischen Küste aufnahm. Weltberühmt wurde die „Insel der Liebe“ allerdings erst zum Valentinstag im Jahr 2009, als sie auf Google Earth hervorgehoben wurde.

Aber sie ist nicht die einzige herzförmige Insel vor der kroatischen Küste, wie der Boris Kačan vom Flugzeug aus in seinen Bildern festhielt. Da wäre etwa Lukovnik, eine weitere unbewohnte Insel nicht weit von Galešnjak, nur 50 Meter von der Stadt Tribunj auf dem Festland entfernt. Im Archipel der Kornaten liegt Rončić, eine Insel, die ebenfalls herzförmig aus der Adria ragt.

Die herzförmige Insel Lukovnik unweit der Stadt Tribunj © xbrchx

Vor dem Ort Sali auf Dugi Otok liegt mit Mrtonjak eine weitere unbewohnte, aber üppig grüne Insel in Herzform, während Lisac vor dem Küstenort Sveti Juraj eher karg bewachsen ist. Aber nicht nur im Meer, sondern auch in der Adria hat Kačan herzförmige Inseln aufgetan, sondern auch in einem See: In unmittelbarer Nähe des Nationalparks Krka hat er im Prokljan-See Insel Gromilica entdeckt.