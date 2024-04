Am späten Mittwochabend verursachte eine 32-jährige Frau einen spektakulären Unfall. Zwischen Altenberg und Kapellen (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab. Das Auto stürzte über die Böschung, überschlug sich und kam in einem Bach am Dach zu liegen.